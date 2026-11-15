Супер-Ель-Ніньйо насувається на планету: якою буде зима в Україні та чи врятує нас аномальне тепло від блекаутів

Ель-Ніньйо насувається на планету / © pixabay.com

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Супер-Ель-Ніньйо насувається: його пік припадає саме на листопад–грудень. Це найпотужніше природне кліматичне явище на планеті, і його відчують усі без винятку. Синоптики кажуть: цього року Ель-Ніньйо може стати потужнішим за останні півтори сотні років.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Валентини Доброти.

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Руйнівна хвиля по планеті: що таке супер-Ель-Ніньйо

Фредеріке Отто, професорка кліматології Центру екологічної політики Імперського коледжу Лондона: «Ель-Ніньйо — це природне кліматичне явище, яке характеризується значним потеплінням вод Тихого океану. Воно має величезний вплив на погодні системи, зокрема в тропічних регіонах. Наприклад, для басейну Амазонки це означає підвищений ризик посух. В інших частинах світу, зокрема у Східній Африці, навпаки, зростає ймовірність повеней».

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Фредеріке Отто каже, що Ель-Ніньйо циклічне і буває раз на 2–7 років. Але цього року — це суперсила. Температура Тихого океану, як ніколи раніше, вже підвищилася на понад три градуси. І наслідки різкого потепління поверхневого шару води Тихого океану відчують у всьому світі.

Прогноз на зиму для України: погодні гойдалки та арктичні морози

Минула зима в Україні була найхолоднішою за останні 15 років. Київ замерзав у прямому розумінні: через російські обстріли світла не було по кілька діб, і внутрішньобудинкові труби опалення та водопостачання замерзали й розривалися. Дублювання минулорічного сценарію бояться всі.

Кліматолог Віталій Шпиг каже: Ель-Ніньйо на погоду в Україні напряму не вплине. Європа далеко від Тихого океану, але ми вразливі до зміни клімату. Жовтень уже був теплішим на понад три градуси. А середня температура взимку може перевищити норму на один-два градуси.

Віталій Шпиг, завідувач відділу Українського гідрометеорологічного інституту: «Листопад–грудень буде з м’якшою погодою, м’якшими погодними умовами порівняно з кліматичною нормою, з дещо вищою кількістю опадів у вигляді дощу і мокрого снігу. Але починаючи з січня, у лютому і в березні можуть почастішати затоки холодного повітря з районів Арктики».

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Під час Ель-Ніньйо завжди, каже пан Шпиг, — погодні гойдалки. Тож взимку тривалі періоди плюсової температури чергуватимуться з короткими, але різкими хвилями похолодання — навіть до мінус 20. До Нового року кліматологи снігу в Україні не прогнозують, хіба що мокрий та дощ. Ефект Ель-Ніньйо у наших широтах підсилюється глобальним потеплінням. І оскільки планета вже й так перегріта, каже Анастасія Івашина, нині ми можемо бачити новий сценарій для кліматичної системи.

Анастасія Івашина, фахівчиня відділу клімату ГО «Екодія»: «Актуальна тема для України — нам не треба буде так обігріватися. Але ж є інші сезони. Є літо, для якого це означатиме хвилі спеки, для якого це означатиме оці тропічні ночі, для яких вам не треба бути в тропіках, щоб переживати тропічну ніч. Якщо це вище 20 градусів, ми нормально не відпочиваємо, наше здоров’я страждає».

Загроза голоду у світі та критичне потепління планети

На думку Івашиної, якщо не скоротити кількість парникових газів, то через двадцять років те, що зараз відбувається у країнах навколо Тихого океану, може стати нормою для всього світу — і Ель-Ніньйо тут уже буде ні до чого. Торік у вересні це на собі відчула Одеса: за сім годин випала півторамісячна норма дощу, рівень води в будинках сягав півтора метра, дев’ятеро людей загинуло.

А цього літа вся Україна потерпала від спеки. Європа пережила кілька наймасштабніших за останні роки хвиль лісових пожеж. А Ель-Ніньйо такі погодні вибрики робить ще більш ймовірними. Всесвітня метеорологічна організація на карті жовтим кольором позначила території, де через Ель-Ніньйо переважатиме аномальна спека та посуха, а синім — де заливатиме.

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Через таку погоду, до прикладу, на Філіппінах урожай неочищеного рису знизився на 18 відсотків, і його дефіцит уже відчувається. Британському виробнику сухих сніданків довелося замінити рис на рисове та кукурудзяне борошно. За прогнозами ООН, із голодом можуть зіштовхнутися 50 мільйонів людей.

Соф’я Садогурська, експертка з питань зміни клімату: «Ель-Ніньйо не вперше виникатиме на планеті, ми знаємо з досвіду попередніх 100-річних спостережень, які негативні наслідки, зокрема для сільського господарства багатьох регіонів світу, можуть бути. І до таких речей треба готуватися. Усі ці питання також дуже сильно стосуються і України: ми в Україні відчуваємо вже й наслідки зміни клімату, ми відчуваємо потребу адаптуватися до цих наслідків — як, наприклад, у водній сфері, цього року в Україні спостерігається дуже сильне маловоддя».

Експертка з питань зміни клімату Соф’я Садогурська нині на кліматичній конференції у Туреччині. Там представники 200 країн намагаються вирішити, як стабілізувати перегріту планету. Одна з найбільших загроз — це поєднання потужного Ель-Ніньйо та наслідків зміни клімату. Ймовірно, завдяки теплій зимі ми зможемо її легше пережити, але увесь світ рухається у напрямку критичного потепління.

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