Суперечка Зеленського та Трампа: як на це реагують американці і що вони кажуть

У США підтримали Україну після того, як Трамп та Венс посперечались із Зеленським.

"Видовище, якого світ ще не бачив!", "Це - шок" та "Дипломатична катастрофа" - з такими заголовками після суперечки у Білому Домі вийшли світові ЗМІ. Розмова Трампа і Зеленського стала топ-темою. Адже така сварка сталася перед камерами чи не вперше в історії сучасної дипломатії.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Катерини Федорченко.

Першими - на події у Білому домі реагують Президент Франції та польський прем'єр. Емманюель Макрон нагадує: Росія - агресор, Україна - держава, яка зазнала агресії. І наголошує - слід поважати тих, хто боровся із самого початку.

Європа не зрадить Україну - це вже заява заступника Мерца з ХДС, партії, що перемогла на виборах у Німеччині. осторонь не лишаються і інші європейські політики. Підтримку висловлюють як окремі держави, так і очільники Єврокомісії та Європейської Ради.

Із критикою Трампа виступають більшість представників Демократичної партії. Лідер цієї політичної сили у сенаті Чак Шумер каже - Трамп і Венс роблять брудну роботу за Путіна. Розкритикувати Трампа - наважується його колишній радник Джон Болтон, який працював з ним ще за першої каденції.

"Трамп і Венс оголосили, що вони на боці Росії в російсько-українській війні. Це катастрофічна помилка для національної безпеки Америки. Скажімо прямо: це особиста відповідальність Трампа і Венса. Це не думка більшості американців, які належать до будь-якої політичної партії чи безпартійні", - заявив він.

Водночас, республіканці за рідкісними виключеннями - підтримують Трампа. Підтримку Україні і президенту Зеленському - один за одним висловлюють світові знаменитості - актори Роберт де Ніро, Бен Стіллер, Педро Паскаль, Елізабет Бенкс, та відома українцям за роллю у культовому серіалі "Всі жінки - відьми" Аліса Мілано.

До постів на підтримку України долучається навіть головний мишолов Британії Кіт Ларрі, який мешкає у резиденції британського прем'єра, має свій акаунт у X, де публікує першу реакцію на розмову.

Допис на сторінці кота Ларрі

"Я не можу терпіти кривдників. Президент Зеленський зараз намагається протистояти двом таким. Ми маємо його підтримати", - йдеться у дописі.

Ларрі нагадує про іншого європейського лідера, який свого часу також відвідував Білий дім - нехтуючи костюмом.

"Погруддя сера Вінстона Черчилля стоїть в Овальному кабінеті Трампа. Він був надзвичайно хоробрим лідером, який відвідав Вашингтон, одягнений у мундир, у пошуках підтримки проти деспота. Ми всі знаємо, як би він оцінив сьогоднішнє невтішне видовище і на чиєму боці був би", - йдеться у дописі.

Мітинг на підтримку України вже наступного після скандальних переговорів дня - збирається під Білим домом. Ось, що вони кажуть:

"Те, що сталося вчора, - це не те, як треба поводитися з друзями. Ми повинні підтримувати Україну всіма можливими способами".

"Це було жахливо. Це було соромно. Це було по-дитячому. Це було цькування. Гірше не може бути. Це не представляє мене. Не представляє більшість з нас, я думаю".

Американці протестують у Нью-Йорку, Лос-Анджелесі і Бостоні. Обурення настільки велике, що кілька сотень мешканців штату Вермонт - зривають віцепрезиденту Венсу відпустку, під час якої він планував кататися на лижах - гучний протест під прапорами України влаштовують просто на гірськолижному курорті. Демонстрації на підтримку нашої держави - відбуваються і в європейських містах. Мітингувальники виходять з плакатами, аби не дати деяким політикам забути - хто є жертвою, а хто - агресором у цій війні.

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