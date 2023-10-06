Суперечки через мігрантів та Україну: що відомо про саміт у ЄС, де був Зеленський

У Гранаді неформально зустрілись представники Європейської політичної спільноти. Ця зустріч була не простою через ряд чинників та заяв. Стало відомо, що Німеччина - не дає Україні ракети TAURUS. Угорщина і Польща - не дають підписати спільну декларацію щодо міграційної політики ЄС.

Чого, незважаючи на це, вдалося досягти Україні і про що попереджав європейських партнерів президент Зеленський - у сюжеты кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

Чому Польща та Угорщина проти нової політики ЄС щодо мігрантів

На засіданні обговорювалась ситуація із мігрантами у ЄС. Проте Польща та Угорщина відмовились приймати нову політику Європейського Союзу.

Угорський прем'єр Орбан заявив, що "ґвалтують" посеред саміту. Таку заяву він зробив, оскільки не погоджується з мігрантською політикою, яку майже ухвалив Євросоюз.

"Цими законами нас, як би це сказати, нас зґвалтували. Тож, якщо тебе зґвалтували законами, змусили прийняти щось, що тобі не подобається, чи захочеш ти приставати на компроміс чи угоду? Це неможливо", - заявив Орбан.

Віктор Орбан. / Фото: Associated Press

Прем'єр Польщі Моравецький вслід за Орбаном повторює схожу заяву, але більш дипломатичною мовою

"Цього червня, під диктатом Берліна, Брюссель почав імплементувати свій план за підтримки польської опозиції. Або країни приймають нелегальних мігрантів, або проти тих, хто відмовляється, запроваджують неймовірні штрафи. Вчора я сказав кільком міністрам, і зараз повторюю на пленарній сесії: Польща однозначно проти цього, передовсім - це питання безпеки нашої країни", - каже Моравецький.

Антимігрантська риторика притаманна полякам останні десять років - власне, відтоді, як Європа зіткнулася з потужною хвилею мігрантів з Близького Сходу, які долають Середземне море в непристосованих до того човнах, сотнями тонуть, але тисячами - штурмують береги Європи.

Щоправда буквально місяць тому сама Польща стала приводом для обурення через візовий скандал. Бо польське міністерство закордонних справ буквально продавало за тисячі євро - польські візи. Але зараз, за півтора тижні до парламентських виборів, польська влада демонстративно робить вигляд, начебто її найбільша проблема - це політика Євросоюзу. І послідовно налаштовує виборців проти чужинців. Що може рикошетом вдарити по українцях, які зараз знайшли у Польщі притулок, адже за останніми опитуваннями лише половина громадян вважає, що польський уряд має зберегти гуманітарну підтримку, яку надає українцям.

Що говорили на саміті про Україну

На зустріч Європейської політичної спільноти з'їхалися лідери сорока держав, але один із круглих столів прийшли лише голови 27-ми країн Євросоюзу.

"Україна стала державою-кандидатом останньою, але це підштовхує усіх, хто до неї став державою-кандидатом. Черга почне рухатися і рухатиметься швидко. Але до кожної держави потрібен свій підхід, це дуже важливо", - каже високий представник ЄС з міжнародних питань Жозеп Боррель.

Очільник євродипломатії Жозеп Боррель / Фото: Getty Images

А угорський прем'єр вкотре невдоволений Україною, заявивши про так і не вирішену тему імпорту українського зерна.

"Якщо серйозно говорити про членство України в ЄС, нам потрібна офіційна стратегія, але зараз не маємо ні стратегії, ні жодної дискусії про це. Треба розуміти, чим це добре для Євросоюзу - інтегрувати Україну, і які з цього наслідки - сільськогосподарські, безпекові і так далі. Через членство України в Європі народиться геть інша сільськогосподарська ситуація, ви до цього готові? Французькі фермери до цього готові?", - каже Орбан.

Що сказав Зеленський на саміті

Попри це президент Зеленський, який був на саміті, заявив: Україні дадуть більше ППО, артилерії і далекобійної зброї - є чіткі домовленості. Він подякував Іспанії, Італії, Франції, Британії та Німеччині. Однак на полях саміту німецький канцлер Шольц вчергове заявив, що давати Україні далекобійні ракети Німеччина все ще не готова

"Очевидно, що ми маємо брати до уваги нашу конституцію, які у нас варіанти дій. Зокрема ми мусимо переконатися, що не буде ескалації війни, що Німеччина не стане стороною конфлікту", - заявив Шольц.

Напередодні Зеленський попередив європейських лідерів: за даними української розвідки Кремль зараз понад усе бажає заморозити конфлікт - лише задля того, аби за 5 років знову вдарити - не лише по Україні.

"В 2028 році, якщо зараз Росії дати відновити військовий потенціал, який ми знищили - у Кремля вистачить сили атакувати держави, що знаходяться у фокусі російської експансії. А це на додачу до України - безумовно країни Балтії, безумовно інші держави, де присутні військові контингенти Росії", - сказав Зеленський.

Що відомо про ситуацію із США

І у Шольца, і у Зеленського, і у інших європейських політиків журналісти другий день питають: як там справи з Вашингтоном. Чи не залишиться Україна в критичний момент без американської підтримки. Політики одностайно заявляють: всі нещодавно говорили з Байденом і вірять, що передвиборчу турбулентність в Конгресі йому вдасться подолати.

"Ситуація зі Сполученими Штатами небезпечна. Так, зараз складний період для Сполучених Штатів і, звісно, складний період для України, але з перших днів повномасштабної війни у нас легких часів не було, тож ми готові до будь-якого складного періоду", - каже Зеленський.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ХТО ЗҐВАЛТУВАВ ОРБАНА? Угорщина і Польща блокують спільну декларацію в Гранаді

Нагадаємо, Володимир Зеленський 5 жовтня прибув з візитом до Іспанії, де бере участь у саміті Європейського політичного співтовариства та проводить низку двосторонніх зустрічей.

Читайте також: