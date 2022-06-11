Супермаркет у кінатеатрі, єдиний на все місто банк і розтрощений вокзал: як живе окупований Херсон

Супермаркет у кінатеатрі, єдиний на все місто банк і розтрощений вокзал: як живе окупований Херсон

Три місяці Херсон живе під окупацією країни-агресорки Росії.

Протягом цього часу життя у місті змінилося, а на його вулицях з'явилося більше росіян. Втім, місцеві мешканці чинять супротив окупантам і нагадують, що на загарбників у Херсоні не чекали.

Про те, як нині живе Херсон, у матеріалі для сюжету "Сніданку з 1+1" розповіла місцева дівчина Настя.

На в'їзд до міста - контроль, під час якого просять показати паспорт, а також питають - хто і куди прямує. Натомість у самому Херсоні більшає росіян: 50 на 50 - це військові РФ та місцеві.

Окупанти відкрили у кінатеатрі "Україна" супермаркет "ТОРУ". Місто вже други тиждень без зв'язку. Російські сім-карти продають просто з машини на вулиці.

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У єдиному відділенні банку, що працює, черги. За попереднім записом можна зняти з картки три тисячі гривень. Усі спроби запровадити в обіг російські рублі, виявилися марними.

Окупанти відкрили у Херсоні і паспортний сервіс. На момент знімання 2326 охочих. Втім, як складали цей список, невідомо.

Офіси та великі магазини або зачинені, або зруйновані. Біля ТРЦ "Фабрика" вціліли лише кольорові іграшкові зайці. Колись популярне серед містян місце перетворилося на згарище. На автовокзалі їздять маршрутки. Їх розклад написаний українською мовою від руки.

Росіяни тим часом руйнують у місці українські пам'ятники. Зокрема, постамент Небесній сотні силою змусили самих херосонців. Вони під автоматами зривали фотознімки загиблих і герб. Натомість на їхньому місці повісили плакати і фото "визволителям" Херсонщини.

Натомість місцевих партизанів це не спиняє. Вони облили фарбою російськ борди. На стінах будівель можна побачити намальовані тризуби та написи "Слава Україні", на деревах з'являються жовті та блакихні стрічки.

На центральному залізничному вокзалі не ходять потяги. Будівля пошкоджена, вибиті вікна. Мародери розікрали мебель. У приміщеннях вокзалу багато сміття.

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