Супермаркет в Києві звинуватили у продажі гуманітарної допомоги: що відомо

У Києві розгорівся скандал з реалізацією товарів без маркування в магазині "Сільпо", що у ТЦ "Гулівер". Про це повідомляє громадський активіст, проповідник, волонтер Горбунов В,Д. Відповідне відео він виклав в соціальній мережі.

Чоловік стверджує, що в магазині реалізують товари, які завозяться в Україну як гуманітарна допомога. На відео він демонструє товари, які, за його словами, продаються без відповідного маркування.

Що каже активіст?

Активіст зазначає, взяв в магазині "Сільпо" суші і лимонад, для того, щоб спровокувати конфлікт, і викликати на місце поліцію, для висвітлення проблеми продажу гуманітарної допомоги.



"Я відмовляюсь платити магазину "Сільпо" гроші так як вони є шахраями", - написав активіст у заяві до поліції Печерського району столиці.



Чоловік зазначає, що статтею 2012 Кримінального кодексу України передбачена відповідальність за незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благ, пожертв або безоплатної допомоги. Він каже, що адміністратор відмовилася надати документи на товар.



Також він додає, що гуманітарка нібито продається в магазинах мережі АТБ.

Обіцяють приїхати з перевіркою

"Якщо буде звернення від активіста, ми обов’язково відвідаємо цей магазин та проведемо перевірку щодо маркування продуктів харчування, які в ньому реалізуються. Якщо заявник звернеться до нас, то вже сьогодні наші співробітники відвідають цей магазин з перевіркою", - повідомив сайту ТСН.ua Олег Рубан, начальник головного управління Держпродспоживслужби столиці.



Пізніше він повідомив нам, що мають перевірити зазначений магазин, а підставою буде заява, яку активіст надав у поліцію.

Що кажуть у "Сільпо"

"Мережа "Сільпо" не продає гуманітарну допомогу. Ми продаємо лише товари, що офіційно закуповуємо за ринковими цінами у постачальників в Україні та за кордоном. Продаж гуманітарної допомоги є неприпустимим у будь-який час, а тим більше під час повномасштабного вторгнення рф. Тому підтримуємо відкритість і пильність у цій сфері", - повідомили сайту ТСН.ua в пресслужбі компанії



Там додають, що гостю, який опублікував у соціальних мережах це відео, адміністрація супермаркету пропонувала надати документи про закупівлю та ввезення товарів (сертифікати якості тощо). Однак, він відмовився від перегляду офіційних документів.



"Ми радо надамо необхідні документи вам, якщо ви вирішите безпосередньо у супермаркеті перевірити походження товарів. Зауважимо, що досі в обігу може перебувати раніше ввезений товар без маркування державною мовою, оскільки раніше були законодавчі спрощення. Однак це не означає, що товар без маркування українською є гуманітарною допомогою. Ми готові відкрито та публічно надавати роз’яснення на цю тему, адже ми знаємо скільки сил і ресурсів забирає пошук та логістика гуманітарних вантажів. Тому нам особливо болить за необґрунтовані звинувачення", - зазначили в пресслужбі "Сільпо".



В компанії додають, що одинадцять місяців від початку великої війни домовилися з іноземними партнерами про постачання 1 780,4 тонн гуманітарної допомоги, яку в партнерстві з Мінсоцполітики та благодійним фондом за власний кошт завезли в Україну і роздали безкоштовно гостям в супермаркетах "Сільпо".

Що кажуть в поліції?

В поліції Києва нам підтвердили, що отримали заяву від чоловіка щодо продажу нібито товару без маркування в ТЦ "Гулівер", а саме в супермаркеті "Сільпо".

"Так, чоловік написав заяву в Печерське відділення поліції. Її зареєстрували, але поки без кваліфікації. Будуть з’ясовувати всі обставини, що там відбувається насправді", - розповіли нам в поліції Києва.

Там додають, що це вже не перша подібна заява від чоловіка. Раніше він скаржився на продаж гуманітарної допомоги в інших торгових мережах.

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