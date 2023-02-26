Супермаркети в Києві "атакують" горобці, таргани та миші: що відбувається

В одному зі столичних супермаркетів кияни помітили горобців, які стрибають по підлозі і по продуктах харчування на полицях. Можливо для когось, це відео навіть потішне. Ну, що тут такого – стрибають собі горобці по печиву, скубуть упаковку з вафлями або смакують насінням. Але як нам пояснили в Держпродспоживслужбі Києва, подібне сусідство птахів та продуктів харчування, є дуже небезпечним для здоров’я покупців.

В службі зазначають, що горобці на полицях магазину – несуть загрозу, бо можуть розносити різні небезпечні інфекції.

"Птахи - переносять небезпечної хвороби, такої як орнітоз. Інфекція викликає у людини дуже тяжке запалення легень. Цю інфекцію можуть розносити міські голуби та горобці. Дуже небезпечно, коли птахи мають доступ до продуктів харчування в торгових точках, які потім купують та споживають мешканці столиці. Птахів не має бути в магазині – це порушення. Власники торгових мереж про це чудово знають", - розповідає сайту ТСН.ua Олег Рубан, начальник головного управління Держпродспоживслужби Києва.

Горобці гуляють по маркету

Він додає, що за пташок в торговому залі супермаркету його власника можуть покарати штрафом від 34 тисяч гривен, а якщо це призвело до якихось тяжких наслідків, то сума штрафу стає ще більшою.

По статистиці, якою з сайтом ТСН.ua поділились в Держпродспоживслужбі, в 2023 році кияни поки майже не скаржились на наявність живності в торгових мережах Києва. Лише одна скарга надійшла в службу – відвідувач зайшов із твариною в заклад громадського харчування.

2021 рік був "урожайним" на такі скарги:

12 разів кияни скаржилися на щурів та мишей, яких помічали в приміщеннях закладів громадського харчування, продуктових магазинах або ринках столиці.

кияни скаржилися на щурів та мишей, яких помічали в приміщеннях закладів громадського харчування, продуктових магазинах або ринках столиці. 19 разів люди скаржилися на тарганів, яких помічали в закладах громадського харчування, продуктових магазинах або ринках.

люди скаржилися на тарганів, яких помічали в закладах громадського харчування, продуктових магазинах або ринках. 6 разів скаржилися на відвідувачів, які заходили в заклади громадського харчування або продуктові магазини зі своїми тваринами.

За минулий 2022 рік – кияни 2 рази помічали щурів та мишей в закладах громадського харчування, продуктових магазинах та ринках столиці.

9 разів люди скаржилися на сусідство в торгових точках з тарганам. Їх знаходили в чашці чаю в кафе та в ролах одного з ресторанів.

люди скаржилися на сусідство в торгових точках з тарганам. Їх знаходили в чашці чаю в кафе та в ролах одного з ресторанів. 4 рази скаржилися на відвідувачів, які приходили в заклади громадського харчування або до продуктових магазинів з своїми тваринами.

скаржилися на відвідувачів, які приходили в заклади громадського харчування або до продуктових магазинів з своїми тваринами. Минулого року було зафіксована 1 скарга на кота, який жив в приміщені харчового цеху.

А ось скарг на наявність в закладах громадського харчування та продуктових магазинів птахів - не надходило за три роки жодного разу.

"В торгових залах супермаркетів, об’єктах громадського харчування та ринках немає бути ні гризунів, ні комах, ні птахів. Подібних випадків мають не допускати оператори ринку, які працюють в тому чи іншому закладі. Вони повинні слідкувати, щоб в торговому залі не було ні мишей, ні тим більше пацюків. Споживачі можуть інформувати про подібні випадки нашу службу – на сайті можна знайти контактний телефон та електронну адресу", - пояснює Олег Рубан.

Він погоджується, що в цьому році значно менше надходить звернень від громадян про тварин, птахів та комах в магазинах. Фахівець пояснює це тим, що відвідувачі просто мало звертають увагу на таке через війну та й рік лишень розпочався.

"Але тим не менше, такі випадки трапляються. Ми маємо посилювати контроль та боротьбу з шкідниками, як це прописано в законодавстві. Адже нікуди не зникли зооантропонозні інфекції пов’язані з пацюками і мишами, нікуди не подівся сказ, який пов'язаний з лисицями, котами та іншими тваринами. Тому профілактику даних захворювань необхідно проводити", - запевняє Олег Рубан.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про білку, яка потішила своїм незвичним маневром жителів столичної Оболоні.

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