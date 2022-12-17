Суперсилу для ЗСУ і повернення із полону брата: що просять у Миколая діти в умовах війни

Свята у війну - це нові і тяжкі реалії для дітей, і їхні листи до святого Миколая цього року трохи інші.

“Щоб дідусь повернувся з війни живий і здоровий”. “Хочу навушники, щоб слухати українські пісні”. “Прошу повернути мого брата з полону і, якщо я заслужив, принеси мені шоколадку” - від таких дитячих прохань до святого Миколая стискається серце, йдеться в ТСН.

“Святий Миколай, цього року я хотів попросити велосипед, але я живу не вдома і ти мене мабуть не знайдеш. Тому я прошу суперсилу для ЗСУ, подаруй усім воїнам броню тисячного рівня, щоб всі повернулись живими”, - пишуть малюки у листах.

“Мене звати Ерік, дякую за турботу, у мене все є, я хочу, щоб ви подарували воїнам ЗСУ теплі шкарпетки”, - просять у листах діти.

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Такі листи дуже зворушують військових, каже психолог Андрій Козінчук, і сам розчулюється. “Якщо минулого року дитина хотіла планшет, або якогось там робота на пульті, а зараз вона хоче, аби у військового були… Це говорить про те, що цінності цієї дитини – просто розширяються. Навіть в такому випадку військовим треба буде відос записати, що люба дитино, у мене є бронік і шкарпетки, дякую тобі, бо дитячі мрії мають збуватися”, - переконує він.

Прохання про не лише матеріальні подарунки від українських дітей зараз - це аж ніяк не означає втрачене дитинство, вважають психологи. Це - просто нові реалії. І батьки повинні допомогти дітям до них призвичаїтись. “Як би горісно це не звучало, але це робить наших дітей сильнішими. Але завдяки батькам і дорослим, які поруч із нашими дітьми, які можуть бути поруч і допомогти пережити всі ці кризові емоції”, - зазначає психолог.

Навіть бажання дитини, щоб вороги, м’яко кажучи, зникли - це теж нормально. Так вони уявляють безпеку, але про такі переживання варто розмовляти. “Чи потрібно батькам звертати увагу – потрібно, але не просто звертати увагу, а потрібно говорити про це: що ти маєш на увазі, що буде після цього, як ми можемо цього досягти”, - пояснює Андрій Козінчук.

Очікування дива від Миколая - це теж дуже важливо. Тому волонтери цього року і створили чат-бот, де до дітей звертається віртуальний святий, аби було відчуття, що він спілкується саме з тобою. “Знову ж таки - відчуття цієї безпеки, що все добре, що все стабільно, де б я не був, до мене прийде святий Миколай. Він мене знайде і я потрібен йому”, - пояснює психолог.

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