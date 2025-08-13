ТСН у соціальних мережах

Супутниковий зв'язок в Україні: що відомо про унікальну технологію та як вона працюватиме

В Україні запрацює супутниковий зв’язок просто в смартфоні.

Автор публікації
Ірина Кондрачук
В Україні запрацює супутниковий зв’язок

В Україні запрацює супутниковий зв’язок / © Pixabay

Супутниковий зв’язок просто в смартфоні. Україна — перша в Європі та шоста в світі запускає технологію Starlink Direct-to-Cell. Це дасть можливість залишатися на зв’язку там, де покриття мобільної мережі немає.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ірини Кондрачук.

«В українських селах мережа принаймні розростається. А от у лісах чи полях традиційно мобільних операторів немає. Тому ми і в такій локації — під відкритим небом Житомирщини. І це умова для того, аби спіймати супутниковий зв’язок», — каже кореспондентка ТСН.

Смартфони бачать його виключно надворі. Все через відстань до трансляторів у космосі.

«Висота орбіти 350 км. Сотні супутників знаходяться у постійному русі. Ми знаходимося в зоні видимості 3-4 супутників одночасно. І вони між собою обслуговують нас», — каже сео «Київстар» Олександр Комаров.

Як усе влаштовано — роз’яснює головний виконавчий директор найбільшого в Україні мобільного оператора, який законтрактував угоду зі Space X.

«Коли людина потрапляє в ситуацію відсутності покриття, телефон автоматично підтягує цю мережу. Це працює як національний роумінг. Коли в тебе нема мережі наземної, він буде стукатися в мережу супутникову», — каже Олександр Комаров.

Завдяки технології, смартфон із електронною або ж фізичною сімкою напряму підключається до базової станції на орбіті. А це означає, що зв’язок буде навіть там, де вишок немає.

«Є мільйони людей, які знаходяться без звʼязку і його потребують. Це наші військові; це люди, які не мають звʼязку через зруйновану інфраструктуру. Поєднання наземної мережі „Київстар“ і супутникової Space X дає нам можливість швидко побудувати 100% покриття всієї території України», — каже Олександр Комаров.

Поки що технологію тестують у 200 кілометровій зоні в Україні. Але вже з листопада безкоштовний супутниковий мобільний зв’язок стане доступним для усіх абонентів «Київстар».

«На всіх телефонах 4G із підтримкою Е-сім буде доступна відправка текстових повідомлень, смс», — каже менеджер з розвитку нових продуктів «Київстар» Василь Мунтян.

Після обміну текстами запрацюють і голосові. Вони об’ємніші, а тому до отримувача летітимуть довше. Від кількох секунд — до хвилини, пояснює оператор зв’язку. Наступним етапом змін стануть аудіо- та відеодзвінки. І все це без додаткових портативних «Старлінків» на землі.

«Це така новітня послуга у світі — можливість підʼєднати наш смартфон до супутника без спеціалізованого обладнання. Це перетворює ваш смартфон у „Старлінк“, який дозволяє отримувати сигнал і використовувати його у різних умовах. Під час знеструмлень, коли немає взагалі наприклад звʼязку. І я думаю, що це взагалі новий етап розвитку телеком сфери у світі», — каже Михайло Федоров.

Послуга, обіцяють, буде безкоштовною впродовж наступного року. А в ідеалі і до завершення війни.

