Сушені бджоли та бур'яни: як смакують страви з дивними інгредієнтами

Сушені бджоли та бур'яни: як смакують страви з дивними інгредієнтами

Шкірки банана, мокрець, лободу, кропиву і портулак — все це, як виявилось, можна їсти.

Дикороси, які називаємо бур’янами — насправді не гірші, ніж, до прикладу, базилік чи рукола. Смачно приготувати, виявляється, можна навіть шкірку банана. А у деяких ресторанах гості наввипередки замовляють сушені бджоли.

Які вони, страви з дивними на перший погляд інгредієнтами, йдеться 12 жовтня у сюжеті ТСН.19:30.

Похрумкотіти бджолами пропонує кухар Артем Кущик. У ресторані це хіт. Хлопець запевняє: шкодувати комах не варто.

"Після того, як вони помирають, їх починають продавати", — зазначає кухар.

У ресторані крилатих підсушують. Бджоли Артем викладає на щавель і приперчує. Смак трішечки гострий. Кухар додає сушені яблука, крамбл та вощину. Але на цьому дивовижі не закінчуються. Артем дає скуштувати ще й заварний крем на основі яловичого мозку та м’ясо дикого бобра. Є ще і смажена п’явка.

Фудблогерка Соня Реденко обіцяє приготувати дещо незвичне зі шкірки бананів. За її словами, шкірка бананів смаком дещо нагадуватиме бекон. Шкірку жінка ретельно очищує від м’якоті, подрібнює виделкою та обсмажує в спеціях.

Новини України: сушені бджоли та бур`яни – як смакують страви з дивними інгредієнтами

"Можна ці бананові шкірки просто притушити, наприклад, з цибулькою, морквою, сметаною", — говорить фудблогерка.

На булочки Реденко викладає шматочки помідорів та цибулі. Зверху — смажені бананові шкірки. Каже, що така страва — гарна знахідка для вегетаріанців.

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Стіл Оксани Барабаш потопає в зелені. Жінка запекла в духовці овочеве асорті. Його на кілька хвилин накриває свіжою кропивою та пелюстками чорнобривців. Пояснює, що вони дадуть свій аромат.

Тим часом готує салат. Його основа — подрібнені коренеплоди тих рослин, які вважають бур’янами: кульбаба, амарант, кропива та подорожник.

Каже, що ці трави, на відміну від руколи або ж базиліку, безкоштовні, проте не менш смачні. Страву прикрашає квітами: конюшини, мальви та земляної груші.

Мокрець, лобода, кріп, кропива і портулак — їх Оксана також подрібнює разом із пелюстками чорнобривців, цибулею, ріпою, топінамбуром. Додає борошно. І смажить оладки.

Інші страви з дикоросами теж смакують. Тепер назвати їх звичайним лабузинням язик не повернеться.

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