Сусіди кинули недопалок і спалахнула пожежа: у Дніпрі врятували жінку, яка спала вдома

Жінка ледь не загинула через чужий недопалок.
У Дніпрі врятували жінку, яка спала вдома, коли серед ночі загорівся її балкон, а згодом і кімната.
Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 6 вересня.
Вогонь в оселі багатоповерхівки помітили сусіди о пів на четверту ранку і викликали рятувальників. Балкон на шостому поверсі був охоплений полум’ям.
44-річна жінка вже не взмозі була вийти самостійно. Її винесли рятувальники із задимленої квартири і передали медикам. Жінку шпиталізували із опіками та отруєнням чадним газом.
Причини пожежі з’ясовують. Серед версій - пожежа могла розпочатись через недопалок, викинутий з горішніх поверхів.
Нагадаємо, у Київській області палали тисячі шин: полум’я приборкували майже 6 годин.