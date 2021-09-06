Сусіди кинули недопалок і спалахнула пожежа: у Дніпрі врятували жінку, яка спала вдома

Сусіди кинули недопалок і спалахнула пожежа: у Дніпрі врятували жінку, яка спала вдома

Жінка ледь не загинула через чужий недопалок.

У Дніпрі врятували жінку, яка спала вдома, коли серед ночі загорівся її балкон, а згодом і кімната.

Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 6 вересня.

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Вогонь в оселі багатоповерхівки помітили сусіди о пів на четверту ранку і викликали рятувальників. Балкон на шостому поверсі був охоплений полум’ям.

44-річна жінка вже не взмозі була вийти самостійно. Її винесли рятувальники із задимленої квартири і передали медикам. Жінку шпиталізували із опіками та отруєнням чадним газом.

Причини пожежі з’ясовують. Серед версій - пожежа могла розпочатись через недопалок, викинутий з горішніх поверхів.

Новини України: у Дніпрі врятували 44-річну жінку, яка ледь не загинула через чужий недопалок

Нагадаємо, у Київській області палали тисячі шин: полум’я приборкували майже 6 годин.

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