Сусіди нацгвардійця, який влаштував стрілянину в Дніпрі, не можуть повірити у вчинок і жаліють його

Місцеві кажуть, що він сам захотів піти до Нацгвардії.

Нацгвардієць, який посеред ночі з табельної зброї убив п'ятьох людей і п'ятьох поранив, прослужив лише 3 місяці. Призвався з Одещини, у його рідному селі Броска кажуть, що жодних тривожних повідомлень з дому він не отримував.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

З його близькими все гаразд, мати щойно провела сина на службу та поїхала до доньки, яка нещодавно народила, й жінка їй допомагає з дитиною. Три роки тому родина поховала батька, але відтоді великих втрат або потрясінь в сім'ї не було. Односельці кажуть, ймовірна причина вчинку не тут. Й не ймуть віри, що хлопець взагалі міг таке вчинити. Тут усі приголомшені.

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«Мені його шкода, і тих хлопців шкода, я вже зранку ось так наплакалась. Я коли це все побачила, я навіть не можу повірити, що це він. Мені шкода і його, і ті сім'ї шкода», - каже сусідка юнака.

«Страх, жалість до нього, сам дитина, бо ж йому 20 років, і він не розуміє того, сам собі загробив життя і, звичайно ж, велика скорбота та жаль сім'ям», - додає інша сусідка.

Будинок, звідки три місяці тому Артемій пішов служити, нині стоїть порожній, за ним доглядають сусіди. Кажуть, сам захотів піти у Нацгвардію.

«Він вважав, що він повинен відслужити армію. Міг на альтернативну службу піти, але він сам прийшов, виявив бажання. Вони проходять медкомісію і тут, потім їх посилають на переогляд до Одеси, і там ніяких відхилень, нічого немає. Потрібно все шукати там», - каже староста Бросківського старостинського округу Саф'янівської сільської ради Світлана Москвич.

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Односельці кажуть, що хлопець був трохи відлюдькуватий. Але з сусідами вітався, якщо треба – допомагав. Порався по господарству, після смерті батька став головою родини, підтримував матір. Дівчини він не мав.

Односельці сподіваються на справедливе розслідування цієї жахливої трагедії.

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