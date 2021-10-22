Категорія
Ексклюзив ТСН
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Сусідські війни: дочка архітектора, який будував Хрещатик, 10 років намагається врятувати батьківську квартиру

Сусідські війни: дочка архітектора, який будував Хрещатик, 10 років намагається врятувати батьківську квартиру

УНІАН

Після смерті батька чотирикімнатну квартиру Тетяна успадкувала навпіл із рідним братом.

Дочка архітектора, який будував Хрещатик, десять років бореться за батьківську квартиру у самісінькому серці Києва. Переконує - її намагається звідти вижити сусід. Він уже відрізав її половину квартири від електрики й не дозволяє користуватися водою та газом. Чоловік же переконує - його дії законні. 

Про те, чи можна захиститися від сусіда, який влаштовує нестерпне життя - 22 жовтня йдеться у спецпроєкті "На межі" в ТСН.19:30.

Тетяна - дочка того самого архітектора Добровольського, який спроєктував Хрещатик, найстаріші станції київського метро та ще чимало знакових будівель. Нині у її родинній чотирикімнатній квартирі - два господаря.

Після смерті батька чотирикімнатну квартиру Тетяна успадкувала навпіл із рідним братом. Через особисті непорозуміння той свою половину продав - якомусь Василю. Відтак, сусідом Тетяни став геть чужий чоловік - із дивними манерами.

Новий господар Василь встановив на спільні труби - свої личильники. І так фактично анексував кухню, ванну й туалет. Наразі без згоди сусіда Тетяна не може ані навести лад, ані затіяти ремонт. Проста опція - ввімкнути світло - тут недоступна.

Після десяти років скандалів, судів і безнадійних спроб викупити у сусіда його кімнати, вона вирішила взяти паузу у війні. З’являється тут рідко. Використовує власні кімнати, як склад креслень і картин своєї архітектурної династії.

А от Василь робить вигляд, що відверто не розуміє нарікань сусідки. Каже - до спільного унітазу могла б підвести власну трубу. Було б бажання.

Чоловік розповідає, що Добровольські не такі вже янголи і пригадує, як сім років тому обливали його кавою.

Також зізнається, що історичний ремонт 50-х демонтував, бо у культурну цінність квартири архітектора, який збудував Хрещатик, не вірить. Також  Василь не приховує: хотів би заволодіти й кімнатами Добровольських. Там немає світла та й ремонт старий. Тож, така нерухомість багато не коштує. Виявляється, викуп проблемних квартир - його бізнес. Провернув таке вже з трьома оселями.

"На межі" | Дочка архітектора, який будував Хрещатик, бореться за батьківську квартиру

"На межі" | Дочка архітектора, який будував Хрещатик, бореться за батьківську квартиру

Проте через те, що Тетяна виявилась міцним горішком, Василь вважає жертвою себе, але здаватися не планує. Каже - сил ще достатньо, аби грати в довгу.

Своєю чергою Тетяна продовжує періодично зазирати до батьківської оселі. Інколи водить сюди на екскурсію архітекторів. Зізнається, що вже перевела дух і знову планує консультуватися з юристами - щоб перемогти в сусідській війні, яка занадто затяглася.

Однак, всі попередні суди протягом 10 років для Тетяни закінчились нічим. Виглядає, що лишився чи не єдиний шанс врятувати квартиру - залучити до створення музею міських чи державних урядників. Тож незабаром учасників цієї сусідської війни може побільшати.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація