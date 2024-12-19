"Суспільство буде вражене": у справі вбитої Фаріон обидві сторони натякають на новий поворот

Сьогодні – 5 місяців, як у Львові пострілом в голову було вбито мовознавицю Ірину Фаріон.



За підозрою в цьому злочині було затримано та заарештовано 18-річного мешканця Дніпра В’ячеслава Зінченка, який до цього часу публічно не визнає своєї вини.



ТСН.ua поспілкувався з обома сторонами судового процесу – мамою В’ячеслава Оленою Зінченко та з адвокаткою доньки Ірини Фаріон Наталією Романик.



Мати арештованого, Олена Зінченко, сьогодні, коли з дня вбивства Фаріон минуло 5 місяців, каже про сина наступне: "Він повністю непричетний і буде виправдання. Обов’язково. Це не шанси, це – ціль. На мою думку і не тільки, справжній вбивця на свободі".



До цього вона додала, що вона ще не бачилась з сином після його арешта.

"Мені ще не дозволяли спілкуватись. Адвокати кажуть, що він читає, займається спортом, вчиться, здає сесію з СІЗО. Доньці Фаріон хотіла б побажати побільше любові. Вона потребує уваги. Щоб вона любила своїх дітей, тоді буде любити і мого сина, і всіх інших дітей".



Адвокатка Наталія Романик, яка представляє інтереси потерпілої сторони, про ситуацію каже кардинально протилежне.



"Слідство здобуло багато переконливих доказів, які свідчать про обґрунтованість підозри. Здобуті докази є достатніми навіть для перекваліфікації за ч.2 ст.115 КК України (передбачає довічне позбавлення волі - Ред.). Мотиви стануть відомі загалу вже скоро, коли справу буде скеровано до суду. Суспільство буде вражене, а всі сумніви щодо причетності будуть розвіяні. Сподіваємося на швидкий та справедливий суд", - розповіла ТСН.ua Наталія Романик.

Своєю чергою, донька Фаріон, Софія, сьогодні опублікувала в соцмережі фото вбитої мовознавиці та підписала його так: "5 місяців великої туги. 5 місяців болю. 5 місяців якоїсь дивної сили, мамо. 5 місяців боротьби. Приснись та обійми. Довічно ось побачиш".

Раніше повідомлялось про те, що стали відомі нові подробиці розслідування. .

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