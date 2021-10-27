Сутички з поліцією та перекритий центр міста: подробиці пішохідного протесту перевізників у Києві

Сутички з поліцією та перекритий центр міста: подробиці пішохідного протесту перевізників у Києві

Із Кабінету міністрів до обурених вийшли, але відповідь протестувальників не влаштувала.

У середмісті столиці мітингували автоперевізники та їхні водії. Вимагали пом'якшити та відкласти на потім карантинні правила, які запровадили для них від 21 жовтня - тепер водії та пасажири мають бути або вакциновані, або мати на руках свіжий тест.

Про подробиці пішохідного протесту водіїв - 27 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Загалом на Європейській площі стояли зо два десятка автобусів, під Кабінетом міністрів - до сотні людей. Вони обурюються, що попри відсутність в країні обов'язкового вакцинування, водії мають бути вакциновані. Але найбільше обурюються штрафами.

Переревіряти автоперевізнкиів почали від 21 жовтня. Таких перевірок проведено наразі 15 тисяч, склали 69 адмінпротоколів, але поки що жоден штраф несплачений, бо його розміри має визначити суд.

Від Кабінету міністрів невакциновані перевізники вимагали - аби вийшли представники міністерств та вислухали. Представник секретаріату з протестувальниками поспілкувався.

У Києві перевізники вимагали пом'якшити карантинні правила – як відбувався протест | Новини України

Але автоперевізників бесіда не влаштувала і акція перемістилася на вулицю Грушевського, де мітингувальники зупинили транспорт. Ледве встиг зібратися корок - пішоходів на переході намагалася вгамувати поліція. Почалася штовханина і протест перемістився на тротуар. За півгодини взаємних штурхань випрацьовують графік - хвилину автівки їдуть, три хвилини автоперевізники мандрують

Тим часом встановлені правила перевезень залишаються незмінними.

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