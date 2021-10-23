Сутички з поліцією, водомети і сльозогінний газ: як у Європі відбуваються акції протесту проти вакцинації

У світі вже понад 6,7 млрд людей отримали щеплення від COVID-19.

Коронавірус не поспішає відступати. За два роки пандемії ліків від недуги так і не з'явилося і єдиним способом боротьби з нею є лише вакцинація, яка у світі та Європі розпочалася майже рік тому. Однак, попри це у європейських країнах вистачає антивакцинаторів, які постійно нагадають про себе, виходячи на акції протесту.

ТСН.ua зібрав в один матеріал усе про те, як у країнах Європи мітингують проти вакцинації від COVID-19 та чим завершуються такі акції.

Варто зазначити, що допоки вакцинація не стала для багатьох категорій населення обов'язковою, так масово на вулиці невдоволені люди не виходили. Однак після запровадження у низці країн Європи обов'язкових щеплень та посилення карантинних обмежень для невакцинованних громадян, акцій протесту побільшало.

Франція

Так, на початку серпня на вулиці вийшли близько 237 тисяч незадоволених французів. У вересні у Франції понад 120 тисяч людей вийшло на протести проти "перепусток здоров'я", наявність яких необхідна для відвідування кафе, ресторанів та інших громадських місць. Найбільше, а саме 19 тисяч демонстрантів, вийшли на вулиці Парижа, де протести переросли у сутички з поліцією. У підсумку правоохоронці заарештували 85 осіб. За даними французького Міністерства внутрішніх справ, під час акцій троє силовиків отримали легкі поранення.

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Демонстрації проти необхідності вакцинації або регулярного тестування на коронавірус для відвідування громадських місць у Франції відбувалися дев'ять вихідних поспіль. Протестувальники заявляють, що "перепустки здоров'я" дискримінують нещеплених.

Після того, як французькі законотворці зобов'язали усіх медичних працівників вакцинуватися від COVID-19 до середини вересня та відсторонили від роботи понад 3 тисячі медичних працівників, які відмовилися зробили щеплення від COVID-19, на вулиці міст Франції вийшли лікарі.

Associated Press

Associated Press

До слова, наразі в країні вже повністю щеплено понад 80% дорослого населення.

Італія

Не виняток і Італія, де уряд запровадив обов'язкові "зелені перепустки" для усіх без винятку працівників. У документі має бути інформація про вакцинацію, негативний тест на коронавірус, або ж посвідка, що людина вже перехворіла. Усіх, хто не матиме COVID-сертифікату, відсторонять від роботи. А на тих, хто наважиться прийти на роботу без документа, або ж підробити його, чекатимуть штрафи.

Так, після таких урядових рішень, у Римі на площі П'яцца-дель-Пополо понад десяток тисяч протестувальників, які не задоволені вимогами паспортів вакцинації, на початку жовтня штурмували урядові будівлі, натомість поліція застосовувала водомети. Відомо про постраждалих і з боку антивакцинаторів, і з боку силовиків.

Як підтверджують силовики, у сутичках постраждав поліцейський, який отримав травму голови. Двох учасників акції заарештували. Очільник ультраправої організації "Форца Нуова" Джуліано Кастелліно, за даними джерел, отримав поранення в голову.

"Це не протестувальники, це злочинці… Досить цього безпрецедентного насильства, використання вакцини та "зеленого пропуску" рятує життя та дозволяють уникнути нових закритів",– запевнив міністр закордонних справ Луїджі Ді Майо.

Associated Press

17 жовтня несанкціонований протест супротивників green pass (електронних COVID-сертифікатів — ред.) в італійському Мілані закінчився кількома невеликими сутичками демонстрантів з поліцією. В акції взяли участь близько 15 тисяч осіб, які організували хід у центрі Мілана. Рух транспорту в цій частині міста було повністю блоковано. Маніфестація йшла мирно до моменту, коли група анархістів спробувала прорватися до будівлі адміністрації області Ломбардія. Після цього, за свідченнями очевидців, ще кілька разів між протестувальниками та правоохоронцями відбувалися невеликі сутички.

Поліція повідомила про одного заарештованого і чотирьох затриманих. Крім того, правоохоронці встановили особи ще 16 маніфестантів, яким пізніше доведеться давати пояснення в поліції. За інформацією ЗМІ, під час демонстрації одна дівчина була поранена.

А вже 19 жовтня італійська поліція жорстко розігнала мітингарів у портовому місті Трієсте, які протестували проти COVID-паспортів. Близько тисячі демонстрантів, серед них і нещеплені докери, яких не пускають на роботу, влаштували сидячий протест, чим заблокували один із входів до порту. Після кількох годин протистояння поліцейські розігнали мітинг.

До слова, обов'язкову вакцинацію для всіх працівників в Італії запровадили першими в Європі. Без неї відстороняють від роботи, а ще можуть стягнути штраф до півтори тисячі євро. Нині в Італії повністю щеплені понад 85% дорослих. За соцопитуваннями, більшість населення підтримують запровадження COVID-паспортів. Утім, протести в країні не вщухають.

Греція

Грецькі медики оголосили одноденний страйк проти обов’язкової вакцинації від коронавірусу. А близько пів тисячі людей пройшли центром міста до Міністерства охорони здоров’я.

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Люди вимагали припинити відсторонення нещеплених медиків від роботи. Адже, кажуть, в лікарнях і без того бракує персоналу, через що доводиться працювати понаднормово, й не отримувати за це ані копійки.

Обов’язкова вакцинація медпрацівників у Греції набула чинності від 1 вересня. Зараз в країні близько 60% повністю вакцинованих громадян і фіксується зростання кількості нових хворих та смертей.

Словенія

У Словенії за місяць протести противників антикоронавірусних обмежень відбувалися тричі. На початку жовтня сотні активістів зібралися у центрі столиці. Саме в той час до Любляни приїздили лідери європейських країн на саміт ЄС. Тож мітингарі вирішили скористатися нагодою й привернути увагу, зокрема, преси до себе. Спершу протест відбувався мирно: люди тримали у руках плакати та вигукували гасла проти запровадження COVID-сертифікатів.

Втім, згодом на місце прибули близько трьох десятків автобусів із правоохоронцями. Одразу зчинилися сутички. Поліція задіяла спецзасоби - водомети і сльозогінний газ. Кількох осіб забрали до відділків.

Associated Press

Наприкінці вересня у Словенії поліція також розігнала антиковідний мітинг. У центрі міста зібралися близько десяти тисяч людей, обурених запровадженням карантинних обмежень. Зокрема, паспортів вакцинації. Місцеві також вшанували пам'ять 20-річної жінки, яка померла після щеплення препаратом "Джонсон і Джонсон".

Окрім Європейський країн, масові антивакцинальні акції відбуваються періодично і у США, Австралії, Канаді та інших країнах світу.

Associated Press

Нагадуємо, що наразі у світі немає іншого способу боротьби з пандемією, окрім вакцинації. Тому закликаємо усіх свідомих громадян не зволікати та зробити щеплення.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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