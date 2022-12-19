"Сувалкський сценарій": експерт попередив, що візит Путіна до Білорусі небезпечний не лише для України

Експерт вважає, що вторгнення на територію країн Балтії з боку Білорусі не є таким вже і фантастичним сценарієм.

Візит російського диктатора Володимира Путіна до Мінська може становити загрозу не лише для України, але й для Польщі та країна Балтії.

Про це заявив військовий експерт Дмитро Снєгірьов в ексклюзивному коментарі ТСН.ua.

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Експерт, крім гіпотетичного повторного вторгнення з боку Білорусі на територію України, не відкидає можливість так званого "Сувалкського сценарію" – вторгнення на територію країн Балтії з боку Білорусі.

На його думку, не випадково останнім часом Польща активно передислокує на цей напрям важку бронетехніку, зокрема, американські танки Abrams, та нещодавно придбані південнокорейські танки та іншу техніку.

"Країни Заходу не виключать можливості військових провокацій проти Польщі та країн Балтії з боку РБ та РФ", – вважає Снєгірьов.

Експерт зауважив, що саме в день візиту Путіна до Білорусі прем’єр Британії Ріші Сунак зустрічається зі своїми колегами з країн Скандинавії, Балтії та Нідерландів на саміті Об’єднаних експедиційних сил (JEF) у столиці Ризі, а потім вирушить до Естонії, щоб зустрітися з британськими військами та НАТО.

Що таке Сувалкський коридор

“Сувалкський коридор” – ділянка прикордоння Литви й Польщі протяжністю приблизно 100 км, яка на заході межує з Калінінградською областю Росії, на сході – з Білоруссю (розташований поблизу польського міств Сувалки).

У разі війни з РФ його захоплення закриє союзникам НАТО шлях по суші до країн Балтії і з'єднає території РБ і Калінінградської області Росії.

Візит Путіна до Мінська: що відомо

Нагадаємо, що сьогодні, 19 грудня, вперше від 2019 року російський диктатор Путін приїхав з візитом до Мінська.

В офіційних заявах йшлося про те, що диктатори нібито обговорили економічну співпрацю, а Лукашенко заявив про "необхідність діалогу зі Заходом".

ТСН.ua зібрав подробиці переговорів Путіна і Лукашенка і розповів, і що залишилось "за кадром" зустрічі.

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