"Суїцидальна патова ситуація": експерт – про ситуацію на Кінбурнській косі

Коваленко прогнозує, що невдовзі на Кінбурнській косі може статися "жест доброї волі".

На Кінбурнській косі в окупантів склалася суїцидальна патова ситуація.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

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"Кінбурнську косу потрібно розглядати в комбінації з іншою частиною лівобережної Херсонщини. Станом на сьогодні ми кажемо не про якісь штурмові дії у напрямку цієї ділянки. Ми кажемо про вогневий вплив. Там досить серйозний вогневий вплив з боку ЗСУ", – пояснив експерт.

За його словами, утримання позицій росіянами на цій ділянці ускладнене багатьма факторами. Найближчим часом ворог взагалі не зможе утримувати цю ділянку.

"Це буде суїцидальна патова ситуація, коли окупанти будуть заходити туди, де їх постійно будуть знищувати. Це досить серйозні втрати", – каже Коваленко.

Експерт прогнозує, що невдовзі на Кінбурнській косі може статися "жест доброї волі". Але не тільки там.

"Якщо там відбудеться "жесть доброї волі", то фактично Кінбурнська коса – це такий кинджал в лівобережну Херсонщину. Так чи інакше, але вони будуть вимушені залишати й іншу частину лівобережної Херсонщини. Тому ось така суїцидальна патова ситуація – вони там перебувають, їх постійно накриває наша артилерія", – зазначив Коваленко.

На його думку, якщо росіяни підуть з Кінбурнської коси, то там одразу з'являться ЗСУ. І тоді в окупантів каскадна оборона почне руйнуватися уже на лівому березі.

"Вони це розуміють, але нічого не можуть з цим зробити", – підсумував експерт.

Ситуація на Кінбурнській косі

Раніше представниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що ЗСУ, найімовірніше, вже невдовзі зможуть звільнити від загарбників Кінбурнську косу, яка є єдиною окупованою територією Миколаївської області.

20 грудня вона повідомляла, що у напрямку Кінбурнської коси триває протистояння, контрбатарейна боротьба.

У кінці листопада стало відомо що з території Кінбурнської коси в Миколаївській області російські окупанти вивезли 37 цивільних. Людей "евакуювали" проти їхньої волі.

У соцмережах неодноразово з'являлися "вкиди" про звільнення Кінбурнської коси або висадки там нашого десанту. Проте ЗСУ поки не встановили контроль над косою.

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