Сварка Трампа і Маска: через що почубилися президент США та мільярдер

Маск і Трамп

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Американський президент Дональд Трамп почубився в соцмережах зі своїм колишнім соратником мільярдером Ілоном Маском. Обоє влаштували суперечку в соцмережах на очах усього світу. Все почалося з того, що Маск розкритикував бюджетний законопроєкт команди Трампа, назвавши його огидним. Очільник Білого Дому почав писати, що той з’їхав з глузду.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Оксани Ткаченко.

Двоє найвпливовіших людей Сполучених Штатів — президент Трамп і мільярдер Ілон Маск, колись найкращі друзі та політичні партнери, на очах у всього світу перетворюються на заклятих ворогів. За сваркою року нині весь світ спостерігає онлайн.

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Їх об’єднали спільні погляди на американську політику. Пік дружби Дональда Трампа та Ілона Маска припав на передвиборчі перегони у США. Найбагатший бізнесмен світу вирішив підтримати Трампа грошима — вклав у його кампанію понад 250 мільйонів доларів. Супроводжував його на всіх вечірках і разом з ним святкував перемогу на виборах.

На знак подяки Трамп дає Маску посаду в так званому Департаменті ефективності уряду, який займався масовими скороченнями в держапараті — тим, що обоє називали радикальною оптимізацією бюджету. Мільярдер пропрацював там 129 днів. За цей час в Овальному кабінеті за зачиненими дверима він постійно сварився з іншими топпосадовцями, як-от з держсекретарем Марко Рубіо. Той критикував його нерозбірливі звільнення і скорочення роботи USAID — організації, що займалася гуманітарними фінансуваннями в усьому світі. Окрім того. медіа писали, що впродовж своєї роботи Маск регулярно вживав наркотики.

Вже наприкінці травня мільярдер пішов у відставку. Надто давалася взнаки критична ситуація довкола компанії «Тесла». Критики Маска влаштовували протести поблизу заводів з виробництва електрокарів і палили їх на стоянках. Попри всі скандали бізнесмена проводжали з урочистостями і навіть вручили йому золотий ключ.

Та щойно двері Білого дому за Маском зачинилися, той накинувся на Трампа з критикою його бюджетного законопроєкту. Мовляв, він утворить дефіцит у держскарбниці в 600 мільярдів доларів: «Цей величезний, обурливий законопроєкт про державні витрати, напханий розпилом бюджету — огидне збочення. Ганьба тим, хто проголосував за нього: ви знаєте, що вчинили неправильно. Ви це знаєте».

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Трамп і Маск

Докори колишнього соратника Трампа розлютили. У своїй соцмережі Truth Social президент США заявив, що Маск збожеволів, бо той не дозволив протягнути проєкт, за яким надавалися додаткові пільги на електромобілі. І що нібито з посади він попросив його піти, бо той уже був на межі. Трамп вдається до радикальних кроків — погрожує зупинити федеральне фінансування космічних програм SpaceX.

«Ілон змінився — і я можу це зрозуміти. Але він знав усі аспекти законопроєкту і ніколи не мав заперечень, аж поки не пішов. І скажу вам — він не перший. Люди йдуть з моєї адміністрації, люблять нас, а потім починають сильно сумувати. Дехто це приймає, а дехто стає ворожим», — заявив Трамп.



Для Маска такі закиди стали, мов удар ножа у спину. Мільярдер закликав до імпічменту Трампа, звинуватив політика у зв’язках із сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном і нагадав, завдяки кому той узагалі сів у президентське крісло.

Після суперечки Трампа й Маска акції Tesla впали на 14% — це найбільше падіння протягом дня за три місяці. Окрім того, на тлі образи Маск ухвалив рішення негайно вивести з експлуатації всі космічні апарати Dragon — одного з найуспішніших проєктів США, який поклав край залежності від російських ракет і завдяки якому на міжнародну космічну станцію тепер доправляють астронавтів і корисні вантажі.

Такий крок може вплинути на скорочення місій на МКС, затримки контрактів із НАСА і, як наслідок, ослаблення позицій США в космосі. Видання Politico пише, що багато працівників Білого Дому добре розуміють наслідки цього конфлікту і чимдуж намагаються помирити Трампа з Маском. Для низки ж експертів сварка двох найвпливовіших людей Америки не стала несподіванкою. Вашингтон занадто малий, кажуть аналітики, для двох шерифів з величезним его і нездатністю до компромісів.

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