Сварки, невдачі та розірвані шлюби: як пережити ретроградний Меркурій

Астрологи кажуть, навіть ілюзія протилежного руху планети - впливає на поведінку людей.

Укладачі гороскопів переконують, що під час ретроградного Меркурія фіксують більшу кількість звернень у поліцію, частіше трапляються сварки, невдалі угоди і навіть розірвані шлюби.

Про те, чому люди пов'язують свої невдачі з рухом іншої планети, йдеться 30 вересня в сюжеті ТСН.19:30.

Співачку Уляну змусила повірити у вплив на долю Меркурія купа випадків. Скажімо, під час поїздки з друзями за кордон, вона замість того, щоб милуватися красою Риму, насолоджуватися сонцем і вином, з усіма пересварилася, ба більше - у Празі вона тоді ж загубилася.

Останнім цвяхом, який закріпив її переконання, стало придбання машини її другом. “Я, звичайно, його попередила: ну, слухай, такий трошки дивний період, кажу, ти б зачекав. Одним словом, побувала та машина на всіх техстанціях міста Києва”, - розповідає вона.

Тепер під час ретроградного руху планети Уляна не планує важливих справ, не випускає нових пісень, нікуди не їздить і нічого не купує .

Ретроградний Меркурій - це сповільнення руху планети. Тричі на рік упродовж трьох тижнів створюється оптична ілюзія, ніби планета рухається назад — ретроградно. Астрологи кажуть, навіть ілюзія протилежного руху планети - впливає на поведінку людей. Хоч вони і не бачать її неозброєним оком.

Меркурій - це планета яка відповідає за комунікації. Тож у цей час, кажуть укладачі гороскопів, усі домовленості будуть зіпсовані, покупки невдалі, а фінансові операції принесуть збиток.

У цей час астрологи також не радять одружуватися. Мовляв, Меркурій пройде - мине й любов. Але до цих порад прислухаються далеко не всі.

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Олексій із Яною ризикнули, довірившись сьогоднішньому святу. “Сьогодні велике свято — Віри, Надії, Любові і матері їх Софії”, - кажуть молодята.

До слова, окрім Меркурія, ретроградною буває ще й Венера. На щастя, цей період трапляється лише раз на півтора року. У цей час, кажуть астрологи, може повернутися колишнє кохання, але на нього не потрібно звертати увагу, бо воно буде таким же тимчасовим, як і ретроградна Венера.

За статистикою з РАГСУ - поданих заяв про розірвання шлюбу за три дні до Меркурія було більше, ніж за три дні під час Меркурія.

Психологи ж певні, що ретроградні планети стали популярними лише через те, що людям треба когось винуватити у власних проблемах. Адже набагато зручніше сказати, що день невдалий через ретроградний Меркурій, ніж визнати, що сам його погано спланував.

Ретроградний меркурій: чому люди пов'язують свої невдачі з рухом іншої планети

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