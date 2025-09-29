ТСН у соціальних мережах

Священник разом із сином воюють фронті: історія родини захисників

На фронті батько із сином захищають Україну.

Автор публікації
Руслан Ярмолюк
Священник разом із сином воюють фронті: історія родини захисників

Батько з сином / © ТСН

На Оріхівському напрямі у піхоті пліч-о-пліч воюють батько з сином. На війні обоє від 2022 року. Обоє пройшли через Роботинський наступ і знають йому ціну, мали поранення.

Попри те, що боєць на позивний «Батя» має 8 дітей, не йде з армії, бо молодший син теж на фронті. То ж і сидять в окопах зі зброєю в руках.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

У «Баті» восьмеро дітей. П’ятеро своїх і троє прийомних. Йти чи не йти на фронт — сумнівів не було.

Іван Володимирович — протестантський священник, волонтер і багатодітний батько. Пішов на війну у слід за сином Іваном. Обоє у піхоті.

У 55-річного «Баті» не проста історія. Він з колишніх кримінальних 90-их. Як пастор до війни опікувався ув’язненими і тими хто звільнився з в’язниці.

«У мене три життя — до покаяння одне, а з моменту покаяння і до війни — друге і зараз — третє», — каже він.

Тепер на Оріхівському напрямі разом з сином виконує бойові завдання. Разом з хлопцем пройшов горнило Роботинського наступу, вижив, врятував на евакуації побратимів і зберіг сина.

Ще зовсім юний по віку, але вже дорослий у вчинках і поведінці. Іван бачив кров і смерті побратимів, має два поранення, але з фронту не пішов. Де батько і хлопці — там і він.

Він ні про що не шкодує — це його вибір. Дякує татові за виховання і ті цінності що «Батя» заклав у дитинстві. Тут на фронті — Іван серед своїх і він на рівних зі таршими побратимами.

Попри те, що поруч батько — вони не сваряться і тато не розповідає, як жити і що робити а що — ні. Є війна є ворог і його треба знищувати, каже 25-річний Іван.

Противник постійно штурмує наші укріплення. Пішим порядком і на техніці. Страх у батька за сина, а у сина за батька є постійним. І батько, і син, і хлопці у підрозділі моляться перед кожним бойовим виходом і це, каже Іван, працює — головне вірити.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Боєць з позивним Батя, має ВОСЬМЕРО ДІТЕЙ, НЕ ЙДЕ з армії, БО ВОЮЄ СИН! ТСН ІЗ ФРОНТУ

