Священник розповів про диво, яке сталось під час окупації Київщини: відео

Ікона у храмі

Свято Покрови має особливе значення для України: воно не прижилося в інших православних країнах, але у нас іконі Покрови споконвічно молилися саме воїни.

Тож як константинопольське диво тисячолітньої давнини стало рідним для України та чому на сучасних іконах Покрови зображують героїв Небесної сотні?

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Неллі Ковальської.

Отець розповів про диво на Київщині

Заміський комплекс «Українське село». Це Бучанський район, кілька кілометрів звідси — Житомирська траса. Отець Богдан веде екскурсію храмом, у якому служить вже півтора десятка років.

«Сюди поприїздило багато людей в готелі, врятуватися від небезпеки, а виявилось, шо, навпаки, тут було більше небезпеки», — каже священник ПЦУ Богдан Тимошенко.

Росіяни зайшли сюди 28 лютого 2022 року. Отець Богдан був тут, служив у храмі та вивозив місцевих аж до 6 березня. Він виїжджав під кулями і прощався з храмом — назавжди. І досі впевнений — сталося диво.

«Це така наша ікона — Богородиця покриває свій омофор над нашим храмом», — каже отець.

Отець Богдан в «Українському селі» показує хрест Героїв Небесної сотні. Після окупації, боїв та численних обстрілів він лишився неушкодженим — як і дзвіниця, і сам храм. Він впевнений — без допомоги Богородиці храму та його парафіянам не обійшлося.

Отець Богдан бореться разом з вірянами: досі розвозить харчі та медикаменти людям, ганяє пікапи для ЗСУ, словом — творить те, що мовою релігії часто називають дивом.

Чому українці завжди святкували Покрови

Дослідник Ігор Понамарчук показує одну з унікальних ікон власної колекції. Покрова — якою вона була в історії. Уявіть: десяте століття, Візантія.

«На Константинополь сунуло вороже військо, аби спалити і пограбувати», — каже він.

У цей момент на узбережжя виходить тодішній митрополит — його звали Епіфаній. Разом з мирянами він молиться — Богородиця з’являється просто в небі та знищує ворога. Саме у цей час, у 14-15 століттях, і з’являється звичний нам класичний образ Богородиці з плащаницею, яка ніби накриває нею людей.

Вже у вісімнадцятому столітті на іконах Покрови з’являються цілком реальні образи і персонажі. Є ікони, наприклад, під Покровою — Богдан Хмельницький, на іншій — козаки Іван та Степан Сулими.

«Спершу це було свято Київської митрополії, потім це стало святом для всіх козаків і покозачених, потім це стало додатково ще святом УПА, і зараз в сучасній Україні це День українського війська. Значення цього свята у нас є абсолютно унікальним для християнського світу», — каже співвласник музею «Духовні скарби України» Ігор Понамарчук.



Капличка українських воїнів на Аскольдовій могилі. За цією іконою Покрови можна вчити історію українського спротиву — від Аскольда та Богуна і до Сергія Нігояна та Василя Сліпака. Давні лицарі — ліворуч від Богородиці, вище — воїни УПА та герої Крут. По центру — Андрій Кизило, який загинув на Донбасі. Праворуч — герої Майдану.

Авторка ікони Марина Соченко каже — художники, що оздоблювали каплицю, довго дискутували щодо того, чи варто зображувати на іконі реальних людей. Зрештою дійшли висновку — саме таке рішення для військової каплиці у війну є необхідним.

