Священник вигадав, як заробити на мобілізації: все закінчилось несподівано

В Україні засудили священника / © unsplash.com

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В Україні до іспитового терміну засудили священника, який за гроші допомагав чоловікам ухилятися від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області.

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Cвященник вигадав схему ухилення від мобілізації

Як встановило досудове розслідування СБУ, єпископ протягом 2023–2025 років організував протиправну схему виготовлення та видачі фіктивних документів про священичий сан для чоловіків призовного віку.

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Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Деталі злочинної діяльності:

Ієрарх без проведення хіротонії та дотримання церковних процедур оформлював ставленичі грамоти, посвідчення дияконів та довідки для 291 військовозобов’язаного .

Документи виготовлялися у приватній друкарні в Івано-Франківську, а на офіційному сайті єпархії розміщувалися фейкові публікації про нібито проведені обряди рукоположення. Вартість «послуги» становила від 1000 до 2000 доларів США за документ.

Отримані документи ухилянти надавали до ТЦК та СП, де їх помилково відносили до категорії священнослужителів, що блокувало мобілізаційні заходи (призов, військову підготовку тощо).

В окремих випадках єпископ особисто супроводжував «дияконів» до приміщень ТЦК, використовуючи свій авторитет, статус та церковний одяг для підтвердження «дійсності» їхнього сану.

Архієрей додатково звертався до керівництва ПЦУ задля надання єпархії статусу критично важливої організації з метою подальшого бронювання фіктивних дияконів.

Угода з прокурором та рішення суду

Під час досудового слідства обвинувачений повністю визнав провину, розкаявся, надав детальні свідчення щодо всіх учасників схеми, а також перерахував 500 000 гривень благодійного внеску на потреби ЗСУ.

05 жовтня 2026 року Калуський міськрайонний суд затвердив угоду про визнання винуватості за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Суд ухвалив:

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Визнати єпископа винним та призначити покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України звільнити засудженого від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 3 роки. Покласти на засудженого обов’язки повідомляти органи пробації про зміну місця проживання чи роботи, періодично з’являтися для реєстрації та не виїжджати за межі України без погодження.

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