Свідчення взяв у мерця: в Дніпропетровські області засудили оперативника за підробку протоколу і підпису

Правоохоронець таким чином вирішив розслідувати замах на вбивство.
На Дніпропетровщині оперуповноважений під час розслідування замаху на вбивство примудрився взяти свідчення в чоловіка, який на момент скоєння злочину був уже 6 років як мертвий. Фейкові свідчення правоохоронець долучив до матеріалів справи, але приховати цей факт йому не вдалося.
Про це йдеться в ТСН.16.45.
Пані Наталя з жахом згадує як на її подвір’ї на неї напав сусід. «Він схопив мене за шию – душив, крутив, ламав і ще й знущався, говорив: «Ти помреш тут і зараз», - розповідає жінка.
Нападнику, каже пані Наталя, не подобається, що вона живе поруч. Самого кривдника вдома немає. Його дружина усе спростовує. «Бреше. Не бив він, послав її куди-небудь і все», - запевняє жінка.
Сталося все ще навесні 2017 року. Тоді поліція відкрила справу про замах на вбивство, але до суду її так і не довела, бо не знайшла свідків. Але бачила усе з початку до кінця, ще одна сусідка Наталя. Попри неодноразові допити її свідчень у справі немає. «Я кажу одне, вони підписували і виходило зовсім інше», - каже жінка.
Натомість в матеріалах є свідчення іншого мешканця села. «Який начебто сказав, що він був вдома. Він все бачив, він всіх знає. І було все тихо, спокійно. І нічого не відбувалося», - розповідає потерпіла.
Але чоловік, за свідченнями, перебував за 500 метрів від місця, де все сталося і огляд йому був закритий повністю. Та й дізнатись в Миколи Білецького, чому дав таки свідчення - не можливо. Він не бачив конфлікт не тому, що хата далеко, а тому що помер. До того ж за 6 років до інциденту. Однокласники навіть показали журналістам могилу. Після скарги потерпілої, прокуратура відкрила справу.
«З метою створення штучних показників по роботі оперативний працівник, підробив офіційний документ – протокол допиту свідка. Та виконав за нього підпис», - розповідає начальник відділу Дніпропетровської обласної прокуратури Володимир Тимошенко.
Те, що поліцейський підробив підпис, підтвердила експертиза. Тож суд визнав його винним та зобов’язав сплатити 38 тисяч штрафу. Правоохоронця цей вирок не влаштував і він його оскаржуватиме.
«Цей вирок навіть не набрав законної сили. Я з цього питання буду звертатись у вищі суди і всі ці питання оскаржувати», - твердить оперуповноважений.
Оперуповноважений, що продовжує працювати у Верхньодніпровському відділенні поліції, має ще зо два тижні на апеляцію. Пані Наталя ж сподівається, що після розголосу історії, що її односельців допитають наново і справу все ж переглянуть.