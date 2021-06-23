Свідчення взяв у мерця: в Дніпропетровські області засудили оперативника за підробку протоколу і підпису

Правоохоронець таким чином вирішив розслідувати замах на вбивство.

На Дніпропетровщині оперуповноважений під час розслідування замаху на вбивство примудрився взяти свідчення в чоловіка, який на момент скоєння злочину був уже 6 років як мертвий. Фейкові свідчення правоохоронець долучив до матеріалів справи, але приховати цей факт йому не вдалося.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Пані Наталя з жахом згадує як на її подвір’ї на неї напав сусід. «Він схопив мене за шию – душив, крутив, ламав і ще й знущався, говорив: «Ти помреш тут і зараз», - розповідає жінка.

Нападнику, каже пані Наталя, не подобається, що вона живе поруч. Самого кривдника вдома немає. Його дружина усе спростовує. «Бреше. Не бив він, послав її куди-небудь і все», - запевняє жінка.

Сталося все ще навесні 2017 року. Тоді поліція відкрила справу про замах на вбивство, але до суду її так і не довела, бо не знайшла свідків. Але бачила усе з початку до кінця, ще одна сусідка Наталя. Попри неодноразові допити її свідчень у справі немає. «Я кажу одне, вони підписували і виходило зовсім інше», - каже жінка.

Натомість в матеріалах є свідчення іншого мешканця села. «Який начебто сказав, що він був вдома. Він все бачив, він всіх знає. І було все тихо, спокійно. І нічого не відбувалося», - розповідає потерпіла.

Але чоловік, за свідченнями, перебував за 500 метрів від місця, де все сталося і огляд йому був закритий повністю. Та й дізнатись в Миколи Білецького, чому дав таки свідчення - не можливо. Він не бачив конфлікт не тому, що хата далеко, а тому що помер. До того ж за 6 років до інциденту. Однокласники навіть показали журналістам могилу. Після скарги потерпілої, прокуратура відкрила справу.

«З метою створення штучних показників по роботі оперативний працівник, підробив офіційний документ – протокол допиту свідка. Та виконав за нього підпис», - розповідає начальник відділу Дніпропетровської обласної прокуратури Володимир Тимошенко.

Новини України: в Дніпропетровській області оперуповноважений взяв свідчення у покійника

Те, що поліцейський підробив підпис, підтвердила експертиза. Тож суд визнав його винним та зобов’язав сплатити 38 тисяч штрафу. Правоохоронця цей вирок не влаштував і він його оскаржуватиме.

«Цей вирок навіть не набрав законної сили. Я з цього питання буду звертатись у вищі суди і всі ці питання оскаржувати», - твердить оперуповноважений.

Оперуповноважений, що продовжує працювати у Верхньодніпровському відділенні поліції, має ще зо два тижні на апеляцію. Пані Наталя ж сподівається, що після розголосу історії, що її односельців допитають наново і справу все ж переглянуть.

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