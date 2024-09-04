“Свідки кілька разів міняли покази”: адвокат Коломойського розповів про розбіжності в справі

За словами адвоката, свідки міняли покази, а потім відмовилися від них.

Адвокати Ігоря Коломойського заявляють, що доводи сторони обвинувачення у справі проти бізнесмена були зведенні до показів чотирьох осіб.

Про це на прескоференції 4 вересня розповів адвокат Олег Пушкарь.

За його словами, свідки кілька разів міняли покази, а згодом відмовилися від них.

“Спочатку це були свідки, вони були допитані як свідки, вони вже декілька разів поміняли покази, вони вже відмовились від своїх показань фактично. На прямі запитання, “Скажіть, ви на попередніх показаннях казали, що Коломойський там щось порушував... Наведіть конкретні приклади”. Особа чітко заявляла: “А це не моє авторство. Це мені так сказали, я так підписала…”. Потім зʼясувалося, що свідків сторона обвинувачення намагалася вивести з цієї справи і виділила в окреме провадження”, — розповів Олег Пушкарь.

Нагадаємо, 15 вересня 2023 року Коломойський отримав нову підозру — щодо незаконного заволодіння 5,8 млрд грн в 2013-2014 за допомогою співробітників "ПриватБанку", засновником та акціонером якого він був.

За даними слідства, в 2013-2014 роках Коломойський “шляхом не внесення готівкових коштів” вивів із банку 5,7 мільярди гривень готівки, проте помітили це тільки восени 2023 року, після чого арештували Коломойського і директора київської філії банку Сергія Волкова.

Було проведено численні аудити, зокрема під час націоналізації банку в 2016-му році, які підтверджують відсутність складу злочину. Також про неможливість такої оборудки говорять і численні свідки.

Сам бізнесмен звинувачення відкидає і називає їх абсурдними. За його словами, версія слідства є принципово неможливою.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Коломойський — РІК за ҐРАТАМИ! НАЖИВО! ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЯ

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