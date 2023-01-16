Свідки обстрілу Запоріжжя відзняли кадри трагедії одразу після влучення ракети

Троє людей - серед них діти 9 й 12 років - поранені в Запоріжжі. Уночі там пролунали потужні вибухи - росіяни ракетами С-300 вдарили по обласному центру та передмістю, йдеться в ТСН.

Середмістя Запоріжжя опинилось під ударом близько першої години ночі, коли більшість людей перебували у своїх домівках. Ракета, випущена попередньо з комплексу С-300, розірвалась просто за два метри від п’ятиповерхівки. В навколишніх будинках повиносило шибки, понівечило балкони. Правоохоронці проводять слідчі дії.

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Під час нічного вибуху осколками скла троє людей отримали легкі поранення. “Скло потрапило йому в голову. Ну, там начебто несильно, подряпина, але посікло добре. У нас все скло повилітало, все повилітало. І навіть вийти з квартири не могли, всі двері заклинило. Зять приїхав, він відкривав нас”, - розповідає жінка, в якої травм зазнав 12-річний син.

Окрім Запоріжжя, ракети влучили і по об’єктах в передмісті. Відомо мінімум про ще принаймні два прильоти. Інформація звідти уточнюється.

А у Дніпрі вже другу добу триває рятувальна операція, після влучання ракети у багатоповерхівку. Там вдалося дістати з-під завалів 39 людей, 35 загинули і доля ще 35 людей досі невідома. З кожною годиною знайти живими шансів все менше, адже на вулиці дуже холодно.

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