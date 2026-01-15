"Свідок Єгови" отримав 7 повісток і відмовився від мобілізації: чи покарали його

Мобілізація в Україні / © ТСН

Реклама

В Обухові суд виніс вирок лаборанту місцевого ліцею, який через релігійні переконання повістки.

Про це йдеться у вироку Обухівського районного суду Київської області.

Сім повісток та одна позиція

Обвинувачений — 47-річний уродженець РФ, громадянин України. Він працює лаборантом в Академічному ліцеї №5 в Обухові. Чоловік не заперечував фактів: він справді оновив дані в ТЦК, пройшов медичну комісію, яка визнала його придатним, і отримав за рік загалом сім повісток.

Реклама

На всі виклики він з’являвся, окрім останніх двох — на відправку до бойових частин. Свою відмову чоловік пояснив членством в організації «Свідки Єгови», де він є священнослужителем уже понад 25 років.

З показань обвинуваченого: «Мої релігійні переконання забороняють брати зброю до рук. Я поважаю закони України, займаюся волонтерством, допомагаю переселенцям, але проходити військову службу мені забороняє офіційна позиція моєї церкви. Я просив направити мене на альтернативну цивільну службу, але мені відмовили».

Позиція суду: альтернативна служба — не для мобілізації

Суд дослідив листи від «Релігійного центру Свідків Єгови», які підтверджують, що є присвяченим охрещеним служителем з 1996 року. Проте ці аргументи не стали підставою для виправдання.

Суддя наголосив на кількох ключових юридичних моментах:

Реклама

Закон про альтернативну службу: Відповідно до законодавства, альтернативна (невійськова) служба запроваджується замість строкової, а не замість призову під час мобілізації. Конституційний обов'язок: Стаття 35 Конституції України чітко вказує, що ніхто не може бути звільнений від обов’язків перед державою за мотивами релігійних переконань. Нагальна потреба: Суд послався на позицію Верховного Суду від 2024 року — в умовах збройної агресії захист суверенітету має пріоритет, а релігійні переконання не є абсолютною підставою для ухилення від мобілізації.

Вирок суду

Поведінку обвинуваченого суд розцінив як прямий умисел на ухилення від призову. Попри те, що чоловік відкрито заявляв про свої мотиви та не ховався від ТЦК, закон кваліфікує це як кримінальне правопорушення за ст. 336 КК України.

Рішення суду: