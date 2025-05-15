Свідок Єгови отримав дві повістки і відмовився від мобілізації, бо "родину можна захищати по-іншому"

Мобілізація в Україні

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У Вінницькій області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав дві повістки, проте категорично відмовився від мобілізації. На суді він заявив, що не хоче служити через «релігійні переконання».

Про це йдеться у вироку Томашпільського районного суду Вінницької області

За даними суду, чоловіка визнали придатним до мобілізації. У травні 2024 року він отримав повістку, проте ухилився від мобілізації. У листопаді 2024 року він знову отримав повістку, проте не прийшов до ТЦК для відправлення у військову частину.

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На суді чоловік провину заперечив. Він заявив, що він є «глибоко релігійною людиною, свідком Єгови, та його навчання по Біблії сумління не дозволяють брати до рук зброю і виконувати будь-які обов`язки пов`язані з військовою службою». Підсудний стверджував, що ще 2022 року написав заяву про заміну військової служби на альтернативну. Також чоловік вважає, «що для того, щоб захистити свою сім’ю, не треба бути військовослужбовцем та брати зброю».

Суд критично поставився до свідчення підсудного.

«Суд приходить до переконання, що невизнання вини обвинуваченим, зазначення релігійних переконань, як підстави для ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, спрямоване на спотворення фактичних обставин справи для уникнення кримінальної відповідальності за вчинене», — йдеться у матеріалах справи.

Чоловіка визнали винним за статтею 336 ККУ та засудили до 3 років позбавлення волі.

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Нагадаємо, у Кіровоградській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку і категорично відмовився від мобілізації.