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Свідок Єгови отримав дві повістки і відмовився від мобілізації: як це закінчилось
Житель Хмельниччини відмовився від мобілізації через «релігійні переконання». Що вирішив суд?
У Хмельницькій області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав дві повістки та відмовився від мобілізації через «релігійні мотиви».
Про це йдеться у вироку Нетішинського міського суду Хмельницької області.
За даними суду, чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. У серпні та вересні 2024 року 38-річний чоловік отримав повістки, проте відмовився від мобілізації.
На суді житель Хмельниччини провину заперечив. Він заявив, що є свідком Єгови та не може воювати «через релігійні переконання». Чоловік визнав, що отримував повістки, проте відмовився від мобілізації. Він заявив, що «має глибокі і чіткі переконання, які не дозволяють йому бути військовим і підтримувати військові дії, при цьому він пройшов альтернативну службу замість строкової у зв`язку зі своїми релігійними переконаннями».
Військовий ТЦК зазначив, що житель Хмельниччини отримував повістки, проте ухилився від мобілізації. Він зазначив, що у війську потрібні і такі спеціальності, які не передбачають участі у бойових діях.
Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.
Нагадаємо, чоловік отримав три повістки і ухилився від мобілізації.