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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Свідок Єгови отримав дві повістки і відмовився від мобілізації: як це закінчилось

Житель Хмельниччини відмовився від мобілізації через «релігійні переконання». Що вирішив суд?

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні / © ТСН

У Хмельницькій області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав дві повістки та відмовився від мобілізації через «релігійні мотиви».

Про це йдеться у вироку Нетішинського міського суду Хмельницької області.

За даними суду, чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. У серпні та вересні 2024 року 38-річний чоловік отримав повістки, проте відмовився від мобілізації.

На суді житель Хмельниччини провину заперечив. Він заявив, що є свідком Єгови та не може воювати «через релігійні переконання». Чоловік визнав, що отримував повістки, проте відмовився від мобілізації. Він заявив, що «має глибокі і чіткі переконання, які не дозволяють йому бути військовим і підтримувати військові дії, при цьому він пройшов альтернативну службу замість строкової у зв`язку зі своїми релігійними переконаннями».

Військовий ТЦК зазначив, що житель Хмельниччини отримував повістки, проте ухилився від мобілізації. Він зазначив, що у війську потрібні і такі спеціальності, які не передбачають участі у бойових діях.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду / © ТСН

Вирок суду / © ТСН

Нагадаємо, чоловік отримав три повістки і ухилився від мобілізації.

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