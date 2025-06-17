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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Свідок Єгови отримав повістку і відмовився від мобілізації через "релігію": його покарали

Чоловік на суді заявив, що не може служити в армії через релігійні погляди.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

У Черкасах до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Соснівського районного суду м. Черкас.

За даними суду, чоловік у серпні 2024 року відмовився отримувати повістку та ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину не визнав. Він заявив, що є членом релігійного об’єднання «Свідки Єгови». Житель Черкас наполягав, що не може носити військової форми, брати до рук зброї, а тому просив надати йому можливість альтернативної служби, проте чоловіку відмовили. Він просив суд його виправдати.

Члени релігійного об’єднання підтвердили слова чоловіка. 

Військові з ТЦК пояснили, що намагались вручити чоловіку повістку, проте він відмовився від призову.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Житомирській області до 3 років та 1 місяця позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився отримувати повістку та ухилився від мобілізації.

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