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Свідок Єгови отримав повістку і відмовився від мобілізації через "релігію": його покарали
Чоловік на суді заявив, що не може служити в армії через релігійні погляди.
У Черкасах до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.
Про це йдеться у вироку Соснівського районного суду м. Черкас.
За даними суду, чоловік у серпні 2024 року відмовився отримувати повістку та ухилився від мобілізації.
На суді чоловік провину не визнав. Він заявив, що є членом релігійного об’єднання «Свідки Єгови». Житель Черкас наполягав, що не може носити військової форми, брати до рук зброї, а тому просив надати йому можливість альтернативної служби, проте чоловіку відмовили. Він просив суд його виправдати.
Члени релігійного об’єднання підтвердили слова чоловіка.
Військові з ТЦК пояснили, що намагались вручити чоловіку повістку, проте він відмовився від призову.
Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Житомирській області до 3 років та 1 місяця позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився отримувати повістку та ухилився від мобілізації.