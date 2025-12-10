"Свідок Єгови" отримав повістку і відмовився від мобілізації: чи покарали його

Мобілізація в Україні / © ТСН

Реклама

У Львівській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації через «релігійні переконання».

Про це йдеться у вироку Жидачівського районного суду Львівської області.

Що відомо про ухилення від мобілізації

26-річний обвинувачений, маючи середньо-спеціальну освіту та працюючи молодшим різальником паперу, був визнаний військово-лікарською комісією (ВЛК) придатним до військової служби. Незважаючи на отримання бойової повістки, він умисно не з’явився для відправки до військової частини.

Реклама

Працівниками ТЦК складено відповідний акт про неявку.

Позиція обвинуваченого та релігійні переконання

У судовому засіданні обвинувачений не визнав себе винним.

Він пояснив, що є “Свідком Єгови” та має глибокі релігійні переконання, які не дозволяють йому нести військову службу.

Він стверджував, що 21 січня 2025 року не прибув до ТЦК, оскільки подав заяви до державних органів про заміну військової служби на альтернативну (невійськову) та чекав на відповідь.

Про свої релігійні переконання та звернення щодо альтернативної служби він повідомляв ТЦК рекомендованим листом.

Наслідки неявки за бойовою повісткою усвідомлював, але просив його виправдати, посилаючись на звернення про альтернативну службу.

Свідок-священнослужитель релігійної організації «Свідки Єгови» підтвердив, що військова служба є неприйнятною для їхніх вірян, оскільки вона виключає користування зброєю та участь у збройних конфліктах. При цьому він зазначив, що військове підпорядкування також заважає Свідкам Єгови займатися будь-якою роботою (навіть кухарем чи водієм) у ЗСУ.

Реклама

Рішення суду

Суд дослідив усі докази та дійшов висновку, що винуватість ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України, повністю підтверджена.

Суд врахував, що обвинувачений був визнаний придатним до служби, отримав бойову повістку та умисно не прибув для відправки.

Щодо релігійних переконань:

Суд зазначив, що Конституція України (ст. 35) гарантує право на свободу світогляду і віросповідання та передбачає заміну виконання військового обов’язку альтернативною (невійськовою) службою.

Однак, Закон України «Про альтернативну (невійськову) службу» та Положення про порядок її проходження чітко визначають: Альтернативна служба не застосовується у разі введення воєнного або надзвичайного стану (ст. 1-1 Закону). Чинне законодавство не передбачає звільнення від призову під час мобілізації чи відстрочки від мобілізації лише на підставі релігійних переконань. Таким чином, посилання обвинуваченого на подання заяв про заміну військової служби на альтернативну не є законною підставою для ухилення від мобілізації в умовах воєнного стану.



А тому підсудного засудили до 3 років позбавлення волі.