Свідок Єгови отримав повістку та відмовився від мобілізації: чи покарали його

Мобілізація в Україні

У Хмельницькій області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації через «релігійні переконання».

Про це йдеться у вироку Деражнянського районного суду Хмельницької області.

За даними суду, 29 жовтня 2024 року житель Хмельниччини пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби. Наприкінці грудня 2024 року чоловіку намагались вручити повістку, проте він категорично відмовився від мобілізації.

На суді житель Хмельниччини не визнав провину. Він заявив, що від 31 липня 2022 року є свідком Єгови і релігія не дозволяє йому воювати.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

