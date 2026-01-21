"Свідок Єгови" відмовився від повістки та ухилився від мобілізації: чи покарали його

Мобілізація в Україні / © ТСН

Рахівський районний суд Закарпатської області виніс вирок мешканцю селища Ясіня, який відмовився від призову на військову службу, посилаючись на свої релігійні переконання. Суд визнав його винним в ухиленні від мобілізації та призначив реальне покарання.

Про це йдеться у вироку суду.

Чоловік відмовився від повістки

Обвинувачений, який працює кочегаром у місцевій школі та виховує малолітню дитину, перебував на обліку в територіальному центрі комплектування. У червні 2024 року він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби.

Конфлікт стався 13 грудня 2024 року, коли чоловік у присутності свідків відмовився отримувати «бойову» повістку. Свій вчинок він пояснив суду тим, що з 1999 року є присвяченим охрещеним служителем Свідків Єгови.

Зі свідчень обвинуваченого в суді: «Я не можу виконувати військову повинність з релігійних міркувань. Для мене неприйнятна не лише зброя, а й військова присяга, форма та виконання наказів. Я просив замінити обов’язок цивільною службою, але мені відмовили».

Чому суд не погодився на «альтернативку»?

Захист наполягав на виправдувальному вироку, посилаючись на статтю 35 Конституції України та практику Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Проте суддя відхилив ці аргументи, роз’яснивши важливі юридичні нюанси:

Закон про альтернативну службу в Україні стосується лише строкової служби, а не мобілізації під час воєнного стану. Конституційний обов’язок: Стаття 65 Конституції (захист Вітчизни) є обов’язковою для всіх громадян, незалежно від віросповідання, особливо під час оборонної війни. Небойові посади: Суд зазначив, що у Збройних Силах є багато професій (кухарі, механіки, медики), які не вимагають безпосередньої участі в боях, але обвинувачений відмовився від служби в цілому.

Вирок суду

Прокурор вимагав для чоловіка 4 роки позбавлення волі. Суд врахував, що підсудний раніше не був судимий та має сім’ю, проте призначив 3 роки реального ув’язнення.

Головною причиною того, що закарпатцю не дали іспитовий (умовний) строк, стала «підвищена суспільна небезпечність». На думку суду, звільнення від покарання за ухилення від захисту Батьківщини під час агресії ворога «створило б у суспільства негативне враження безкарності».

Вирок ще може бути оскаржений в апеляційному суді протягом 30 днів.

Нагадаємо, від 1 січня 2026 року повістки в Україні вручатимуть по-новому. Тепер їх можна отримати не лише за місцем проживання чи роботи, а й у навчальних закладах, на громадських заходах, у державних установах, на блокпостах і в пунктах пропуску через кордон.