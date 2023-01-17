"Свідомий тероризм": у Херсонській обларді розповіли про наслідки обстрілу дитячної лікарні

У понеділок вранці, 16 січня, росіяни обстріляли дитячу лікарню в Херсоні – у неонатальному корпусі вибито близько 30 вікон.

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський прокоментував обстріли медустанови та розповів про наслідки ворожої атаки.

Про це він сказвав у інтерв'ю ТСН.ua.

"Важко сказати, що у їх хворих головах взагалі, і що вони там собі думали, коли хтось віддавав наказ здійснити цей обстріл. Але я хочу сказати, аналіз кількості по медичних закладах – це свідомий обстріл гуманітарних об’єктів. Я впевнений, що це, насправді, свідомий тероризм, тому що це не військові цілі, це заборонені цілі за правилами ведення війни. Але Російська Федерація ігнорує будь які міжнародні норми і будь які норми гуманітарного права", - зазначив він.

Він також розповів про стан будівлі та медперсоналу після обстрілу.

"Всі працюють, всі на місцях, корпус, який був пошкоджений, не використовувався, насправді це велика лікарня, не всі будівлі там зараз задіяно. І влучання було саме біля того корпусу, який не використовувався, він пошкоджений, там було вибито близько 30 вікон вибуховою хвилею. Але зараз вже працюємо над, щоб зберегти цей корпус. Лікарня працює", - резюмував Соболевський.

Обстріли Херсона

У вівторок, 17 січня, російська армія обстріляла підприємство критичної інфраструктури у Херсоні. Це вже другий удар по підприємству – під час першого, що відбувся 15 січня, уламки снарядів пошкодили лише територію, але не зачепили будівлі.

У понеділок, 16 січня, після 14.00 російські окупанти розпочали інтенсивний обстріл міста Херсона. Під вогонь окупантів потрапили житлові квартали та дитяча лікарня.

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