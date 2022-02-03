Свідомо поїхав під потяг: на Рівненщині внаслідок зіткнення вантажівки й локомотива постраждав машиніст

Тепер водію фури загрожує обмеження або позбавлення волі до 3 років.

На Рівненщині просто на залізничній колії зіткнулися локомотив та вантажівка. Внаслідок аварії машиніст локомотива отримав перелом шийного відділу хребта. Водночас водій ваговоза не постраждав і тепер йому загрожує покарання.

Про це 3 лютого йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Як розповідають правоохоронці, вантажівка виїхала на переїзд на заборонений сигнал і зупинилася просто на коліях. Екстрене гальмування не допомогло і поїзд "Київ-Івано-Франківськ" протаранив фуру. Водій ваговоза не постраждав, на відміну від машиніста потяга.

Як повідомляється, в момент, коли фура зупинилася на залізничній колії, до місця аварії прибула поліція, яка патрулювала місцевість. Правоохоронці намагалися завадити зіткненню, та самі ледве вціліти. Сам момент аварії зафіксувала камера спостереження.

"Одразу гукнув колезі, що "втікай" і буквально одна секунда, дві, ми розвернулися і не встигли навіть відбігти. До автомобіля не добігли", — розповідає заступник керівника сектору реагування патрульної поліції Вадим Рогаль.

27-річний машиніст локомотива застосував екстрене гальмування, проте зупинитися вдалося аж за пів кілометра. Як розповідає заступник керівника Дубенського пожежно-рятувального загону Віктор Міщук, машиніст був затиснутий передньою частиною локомотива.

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Внаслідок цього потерпілий отримав перелом шийно-грудного відділу хребта, каже керівник Дубенської станції швидкої допомоги Яків Вагилевич. Чоловіка терміново доправили до лікарні. Наразі він в реанімації і не може рухати ані руками, ані ногами.

"Було виявлено перелом тіла шийного відділу з зміщенням і компресією спинного мозку", — розповідає завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Дубенської лікарні Юрій Клименко.

Удар під час зіткнення був настільки потужним, що деталі вантажівки розлетілися на десятки метрів. Так, металеві деталі фури влучили у хату пана Валерія. Йому пощастило, що спав у сусідній кімнаті

"Я почув, що цегла впала на підлогу, штукатурка посипалася, я подумав, що пів хати розвалилося", — каже пан Валерій.

Поки наслідки зіткнення ліквідовували пасажирам локомотива довелося чекати.

"Пасажири мусили пересісти в інші пасажирські вагони тому що небезпечно було продовжувати транспортування, адже 3 вагони були пошкоджені. До Івано Франківська цей поїзд прибув з затримкою у 5 годин", — зазначає керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

Колеги водія фури намагалися зібрати деталі ваговоза та те, що залишилося від вантажу. За їхніми словами, водій вантажівки поїхав до лікарні. Колеги розповідають, що на переїзді була слизька дорога, водій вантажівки спочатку намагався загальмувати, а потім не зміг зрушити з місця.

Водночас заступник керівника сектору реагування патрульної поліції Вадим Рогаль наголошує, що на переїзді було мокро і лежав сніг, проте ожеледиці не було.

Своєю чергою, правоохоронці, які патрулювали місцевість, де сталася аварія, кажуть, що водій вантажівки свідомо поїхав на заборонений. Тієї ж думки дотримується і черговий по переїзду Василь Дещинський: "Основний шлагбаум вже на той час був закритий, він вже зніс додаткового. Виїхав на переїзд і здійснив зупинку на переїзді".

Нині водію фури загрожує обмеження волі до 3 років. Але якщо експертиза встановить, що машиніст зазнав надто тяжких травм, то кермувальник ваговоза може на такий термін опинитися уже за ґратами.

Автори: Анна Махно та Вікторія Ковцун.

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