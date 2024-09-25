Світ може бути на порозі ще однієї війни: що відомо про протистояння Ізраїлю та Лівану

Західні держави закликають громадян негайно покинути Ліван і в жодному разі до нього не їхати. Велика Британія направляє 700 військових до Кіпру, щоб ті готували евакуацію, бо після ХАМАСу Ізраїль переключився на "Хезболлу" та вибиває командирів терористичного угруповання і його військові цілі.

Внаслідок авіаударів ЦАХАЛу в понеділок загинуло щонайменше 550 людей – такі дані наводить ліванська сторона. З півдня країни масово виїжджають цивільні.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Оксани Ткаченко.

Ситуація в Лівані після обстрілів складна. Там повідомляють про щонайменше 558 загиблих за добу, серед них 50 – це діти, ще понад 1800 зазнали поранень. Удари припадають і на столицю Бейрут. За словами тамтешніх чиновників, це найбільша кількість загиблих від моменту закінчення громадянської війни на початку 90-х.

"Це відверто суперечить усій брехні, яку сказав ізраїльський ворог про те, що вони націлені на бойовиків, та інші розмови. Чесно, на жаль, ми бачимо, що більшість, якщо не всі загиблі –- це жителі, які були в своїх будинках", – каже міністр охорони здоров'я Лівану Фірасс Аль-Абіад.

Ліван

Те, що ЦАХАЛ серйозно взявся за ліквідацію терористичного угрупування "Хезболла", яке має політичне представництво в Лівані, стало зрозуміло ще минулого тижня. По всій країні тоді вибухали тисячі пейджерів і портативних рацій, що вбило щонайменше 37 людей і поранило тисячі інших. У п'ятницю ударом по Бейруту знищили 16 старших командирів "Хезболли". Нині ж Ізраїль атакує склади з крилатими ракетами, реактивними снарядами та ударними безпілотниками. Перед обстрілами мешканцям Лівану масово розсилали попередження – окреме звернення записав і ізраїльський премєр Беньямін Нетаньягу.

"Війна Ізраїлю не з вами. Це з "Хезболлою". Надто довго "Хезболла" використовувала вас, як живий щит. Вона розмістила ракети у ваших будинках і гаражах. Ці ракети націлені просто на наших громадян. Тепер, починаючи від ранку, ЦАХАЛ попереджає вас, щоб ви не були жертвами. Сприймайте це попередження серйозно. Щойно операція закінчиться – зможете безпечно повернутися до ваших домівок", – заявив він.

Ізраїль обстріляв Ліван

З півдня Лівана почали масово виїжджати цивільні. На дорогах утворилися багатокілометрові затори. Паніка також на заправках і в магазинах.

"Ми боїмося, що завтра пального не буде в доступі. Натовп на заправках. У пекарнях, м'ясних магазинах, аптеках. Допоможи, Боже, нам і допоможи, Боже, людям півдня", – каже Тарек Хіджазі, працівник АЗС у Сідоні.

"Ситуація зовсім небезпечна. Вони нас там дуже б’ють, тому я взяв своїх дітей і сім’ю і ми йдемо пішки... Куди? Ми не знаємо", – каже Іхаб Аль-Масрі, переселенець з Адлуна.

В північніших регіонах для переселенців організували притулки в місцевих школах. Міністерство охорони здоров'я Лівану вимагає від усіх лікарень на півдні країни скасувати нетермінові операції та приймати поранених. Уряд звинувачує Ізраїль в ескалації та в тому, що він провокує масову втечу цивільного населення. Втім, попри взаємний обмін ракетними обстрілами, в Бейруті не поспішають оголошувати війну. Бойові дії на Близькому Сході не сходять з вуст і в стінах штаб-квартири ООН, де нині триває Генеральна асамблея. Франція вимагає негайно скликати Радбез, щоб уникнути ще більшої ескалації. Представник Євросоюзу Жозеп Боррель певен – світ на порозі нової повноцінної війни.

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