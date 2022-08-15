Світ на порозі кризи: як рекордна посуха у Європі вдарить по світовій економіці

Екологічні проблеми 2022 року вже починають бути причиною потужної кризи в Європі. Наприклад, цьогорічна посуха, за прогнозами, може стати найгіршою за 500 років.

Про це 15 серпня йдеться у сюжеті ТСН.

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Десятки мільярдів євро втрат - і це лише початок. Кліматичні проблеми завдають шалених збитків європейській економіці. Скільки коштуватимуть ЄС пересохлі річки і поля - поки лише починають прогнозувати.

"У нас були безпрецедентні, довгі хвилі спеки у більшості країн Європи. Тож, окрім слабких опадів, у нас справді були дуже високі температури", - каже Нурія Ернандес-Мора, засновниця New Water Culture Foundation.

Рівень води у річках цьогоріч впав до найнижчих показників. Головна водна артерія Європи - річка Рейн - зміліла настільки, що судноплавство стало практично неможливим. Цією рікою перевозили нафтопродукти, метал і сировину. Нині для вантажів шукають інші шляхи, а економіка зазнає збитків на 20 мільярдів євро. Сильна засуха - це не лише про змілілі річки і масову загибель риби. А й про шкоду для врожаю.

«Ми переживаємо за літні культури, соняшник і кукурудзу. Зокрема,остання - це основна частина раціону наших корів. Ми знаємо, що виробництво кукурудзи у нас впаде цього літа на 30 відсотків - це за прогнозами, але, може, й більше. Нас непокоїть питання якості», - каже місцевий житель.

Неврожай не лише на кукурудзу й соняшник, а й на виноград та оливки. Відтак, потерпатимуть виробництва олії та вина. Все це завдасть удару по економіці, яка лише почала оговтуватися від наслідків пандемії коронавірусу та адаптуватися до війни в Україні. На додачу до всього - спровокована Росією енергетична криза. Намірам Європи відмовитися від російських нафти і газу заважають ті ж таки кліматичні проблеми. Наприклад, пересохлі річки не дозволяють гідро-електростанціям продукувати потрібну кількість енергії, виробництво впало на 20 відсотків. Сонячна та атомна енергетика також мають проблеми через спеку. Компенсувати брак енергії доводиться, спалюючи вугілля та газ.

Європейські споживачі вже відчувають наслідки цієї кризи. І йдеться не лише про ріст цін, а й про обмеження. Франція, Іспанія та Британія запровадили обмеження на споживання води громадянами, фермерами і промисловістю. Тоді, як Італія, Португалія та Польща економити воду поки лише закликають. Зберігати хочуть не лише дорогоцінну вологу, а й електрику. Так, в Іспанії влада планує змусити крамниці закривати двері,якщо працює кондиціонер. Продавці обурені, кажуть - постраждає бізнес.

"У центрі Мадриду ми, власники маленьких крамниць, тримаємо двері відчиненими, бо це туристичний район. Закриття дверей обмежить наших клієнтів. Бо треба докласти трохи зусиль, аби ті двері відкрити", - скаржиться жінка.

"Ми хочемо, аби двері у місцях, де працюють кондиціонери чи обігрів, тримали зачиненими. Ми підготували заходи адаптації. До кінця вересня 2022 року всі такі будівлі матимуть систему закриття дверей", - зазначила Тереза Рібера, міністерка екологічної трансформації.

Екосистема змінюється набагато швидше, ніж до цього прогнозували вчені, каже директор Європейського космічного агентства. Отже, і заходи, яких вже змушені вживати європейські уряди, теж змінюватимуться - як, найімовірніше, і наш спосіб життя.

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