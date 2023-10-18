На порозі Третьої світової війни: як наземна операція Ізраїлю у Газі може змінити світ

Західні ЗМІ останні дні активно писали, що Ізраїль планує наземну операцію в Газі, однак військове керівництво цього не підтверджує. Тим часом від ворогів, які бажають знищити ізраїльтян, лунають погрози про втручання у війну, якщо ЦАХАЛ все ж вторгнеться до Сектору Гази.

Яку помсту планують сили Ізраїлю за криваву атаку ХАМАСУ, які країни можуть втрутитися у війну та чим може обернутися для світу наземна операція у Газі.

Чи буде наземна операція проти ХАМАСу

Після жорстокої атаки бойовиків ХАМАС на Ізраїль у ЗМІ неодноразово звучали заяви представників силових та військових структур Ізраїлю про намір провести наземну операцію у Секторі Газу. Зокрема, The Times of Israel навело заяву начальника штабу армії оборони Ізраїлю Герці Ха-Леві, який звернувся до солдатів, заявивши, що їхнє завдання - увійти до сектору Гази та знищити терористів.

"Наш обов’язок зараз - увійти в Гази, вирушити в місця, де ХАМАС готується, діє, планує, запускає. Атакувати їх скрізь, кожного командира, кожного оперативника, знищити інфраструктуру…Одним словом - перемога", - цитує його слова видання.

Однак згодом риторика змінилася. З'явилася інформацію, що невідомо, чи буде військова операція проти ХАМАСу. Спочатку були новини, що наступ відкладається через погодні умови. Джерела в ЦАХАЛ для The New York Times пояснили, що хмарна погода могла б ускладнити роботу ізраїльським пілотам і операторам дронів, які мають підтримувати наземну операцію з повітря.

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А у вівторок, 17 жовтня, підполковник Армії оборони Ізраїлю Річард Хех натякнув, що "це може бути щось інше", пише Reuters.

У Міністерстві оборони країни не коментують чутки про потенційну військову операцію у Газі. У відомстві тільки попереджають, що "війна буде довгою". Із такою заявою після зустрічі із держсекретарем США Ентоні Блінкеном виступив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант.

Додамо, за даними ЗМІ, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розгорнула на кордоні із сектором Газа піхотні та бронетанкові частини чисельністю кілька сотень тисяч осіб, включаючи резервістів.

Армія оборони Ізраїлю "ЦАХАЛ" / Фото: Associated Press

Які країни та терористичні організації погрожують втрутитися у війну

Одразу, як армія оборони Ізраїлю почала завдати ударів по Сектору Газу, ліванський терористичний рух "Хезболла" виступив із заявою вступити у війну, аби допомогти бойовикам ХАМАСУ. Через декілька днів заступник керівника терористичної організації Наїм Кассем це публічно підтвердив.

"Ми повністю готові, і коли прийде час діяти, ми будемо діяти", – цитує його слова видання Times of Israel.

Також вступити у війну погрожує вічний ворог Ізраїлю Іран. Тегеран через ООН застеріг Ізраїль від наземного наступу в Газі. Міністр закордонних справ Ірану під час зустрічі із з представником ООН на Близькому Сході Тором Веннесландом у суботу, 14 жовтня, в Бейруті заявив, що наземна операція у Газі - це для них "червона лінія". За даними західних ЗМІ, це Тегеран може зробити через бойовиків у Сирії або підтримати будь-яке рішення "Хезболли". Того, що Іран може "допомогти" терористичному угрупованню, не виключають у Байдена. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван.

Журналісти інформаційного агентства Axios зазначають, якщо Іран втруиться у війну на Близькому сході,то " бойові дії між ХАМАС та Ізраїлем переростуть у регіональну війну".

Обстріл ліванського села Кфар-Чуба / Фото: Associated Press

США можуть перекинути своїх військових до Ізраїлю

У понеділок, 16 жовтня, у The Wall Street Journal з'явилася стаття, що США начебто відібрали близько 2 тис. військовослужбовців для підготовки до потенційного розгортання на підтримку Ізраїлю. З а словами офіційних осіб США, військам доручено виконувати місії із консультування та медичної допомоги. Вони наголосили, що військові не призначені для виконання бойових дій. Журналісти припускають, що такий крок Пентагон може зробити у разі початку Ізраїлем наземного вторгнення до Сектора Гази.

Тим часом ізраїльський журналіст Цві Зільбер вважає, що Америка може вступити у війну, якщо Іран нападе на його країну. Якщо це станеться, він не виключає, що до бойових дій може приєднатися і Росія, союзниця Тегерану.

"Так, була телефонна розмова між Байденом та Нетаньягу, і американці прояснили, що якщо буде пряме втручання у війну Ірану, американці втрутаться. Якщо буде втручання з боку "Хезболли", то американці нададуть свою ППО, а також завдадуть удару режиму Асада", - розповів журналіст у коментарі для Главреду.

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Чим може обернутися напад Ізраїлю на Сектор Гази

На думку журналіста Віталія Портникова, близькосхідна війна - це одразу центральна війна, тому що це конфлікт християнського і мусульманського світів. Він вважає, що доволі скоро можуть з’явитися нові конфлікти такого ж масштабу, якщо зараз не буде ніяких ефективних дій щодо їхнього превентивного профілактичного зупинення.

"Тобто це насправді початок війни Ірану навіть не проти Ізраїлю, а проти Сполучених Штатів, так як війна Росії проти України - це не війна проти України, тому що для Росії України не існує. Існує територія, окупована сепаратистами, що підтримуються Вашингтоном. Це війна Росії зі Сполученими Штатами за світовий вплив", - сказав Портников на своєму ютуб-каналі.

За його словами, потенційна війна на Близькому Сході створює набагато більші безпекові кризи для майбутнього цивілізованого світу, ніж війна Росії проти України.

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Військовий аналітик Шон Белл в коментарі Sky News висловив думку, якщо Ізраїль почне наземну операцію, то він зіткнеться із "серйозною загадкою". Він припускає, що ЦАХАЛ може зайти на південь від міста Газа, аби спробувати ізолювати ХАМАС. Ймовірно, операцію виконуватиме ізраїльський спецназ.

"У них (у ХАМАС - ред.) є кімнати, де вони розміщують штаб, планують, відпочивають та харчуються. І, звісно, ХАМАС інвестував у ці тунелі протягом десятиліть. Ізраїль гадки не матиме, куди вони всі тікають. А це означає, що вони можуть з'явитися практично будь-де і створювати реальну небезпеку", - цитує його британське видання.

Нагадаємо, в Ізраїлі намагаються ідентифікувати сотні тіл загиблих внаслідок атаки ХАМАСу.

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