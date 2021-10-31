Світ перед великою грозою: що обговорили на саміті G-20 і чи є виклики для глобальної безпеки

Світ перед великою грозою: що обговорили на саміті G-20 і чи є виклики для глобальної безпеки

Зібрання двадцяти найсильніших держав світу у Римі нагадує, радше, "клуб дружніх ворогів".

Туреччина вимагає від України припинити використовувати словосполучення "турецький байрактар" для куплених ударних безпілотників, які використовують на Донбасі. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу після того, як поговорив зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим на полях саміту "Великої двадцятки".

Ну а до українських кордонів Росія знов інтенсивно стягує війська. Про це пише The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських посадовців. Рух військ у бік України, кажуть вони, помітний уже кілька останніх тижнів, і це вже точно не навчання. І все це — на тлі нової напруженості між Москвою і НАТО.

Чи прочитали цю публікацію лідери найпотужніших держав світу, які зібралися цими днями в Римі, — даних наразі немає. Але вочевидь пандемія і клімат зараз поступилися в списку світових загроз перед небезпекою нових воєн.

То чи є шанс порозумітися? І чому нинішнє зібрання в Римі нагадує, радше, "клуб дружніх ворогів"? Про це йдеться 31 жовтня у сюжеті ТСН.Тиждень.

На нашій планеті — 195 країн і ніякої рівності. "Велика двадцятка", яка зараз зібралася в Римі, по суті й вирішує як жителі інших 175-ти країн будуть жити завтра. І чи будемо жити взагалі. Бо світ нині ніби застиг перед великою грозою.

Ніхто не знає, де і як сильно бабахне:

Росія затягує газовий зашморг на шиї європейців,

економічна війна Сполучених Штатів та Китаю вже перейшла в стан підрахунку авіаносців, винищувачів і гіперзвукових ракет,

партнери по НАТО вже не криючись висловлюють територіальні претензії один одному і готовність за них битись, як наприклад Туреччина і Греція.

Вирішувати будь-які питання країнам стає дедалі важче.

Після Brexit Лондон та Париж досі не можуть домовитися про вилов риби — британці не дають французьким рибалкам ліцензій, французи погрожують британцям перекрити Ла-Манш.

Власне щоб уникнути незручних моментів та розмов під приводом пандемії лідери Китаю та Росії вирішили з’явитися на саміті по відеозв’язку. Останні півтора року Путін уже, здається, звично ховається від COVID-19 й осуду по бункерах. Та от відмова від офлайн зустрічі Сі Цзіньпіня виглядає неоднозначно.

Саміт G20 - що не так з виразом "турецький "Bayraktar" і чому Росія стягує війська до кордонів

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Цей імпульс наразі й намагаються стримати Сполучені Штати. Китайська економічна експансія йде настільки стрімко, що витісняє Америку з її традиційних ринків. А Пекін більше не вважає, що поступається Ваштингтону у військовій галузі. Китай таємно випробував практично невловиму гіперзвукову ракету, здатну нести ядерний боєзаряд, яка буквально облетіла землю. Крім того є ще майже пряме протистояння США і КНР довкола Тайваню.

Серйозні негаразди у Вашингтона й Пекіна майже автоматично означають нову світову фінансову кризу. Банкрутство кількох великих американських корпорацій 2008-го вилилося для України колосальними втратами — ледь не третина ВВП. Китайська криза може вдарити по нас іще болючіше.

Утім надія на те, що ці 20 країн здатні домовлятися таки є. G-20 ухвалила унікальне рішення — про єдиний мінімальний податок у 15 відсотків для всіх транснаціональних корпорацій, що дозволить вичавити їх з офшорів.

І схоже цей саміт дав відповідь на ще одне важливе для України запитання — хто ж наступний канцлер Німеччини і новий член Мінських переговорів. Ангела Меркель до Рима прилетіла із соціал-демократом Олафом Шольцом і він був на всіх двосторонніх зустрічах. Вочевидь таким чином його готують до майбутніх обов’язків канцлера.

Нам же цікаво, на який бік він стане в газовій війні, яку Росія вже оголосила Європі. Бо Німеччина, підтримуючи "Північний потік-2" прямо грає і проти ЄС, і проти України.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін, який 19 жовтня прибув до Києва, заявив, що Україна має право сама визначати свою зовнішню політику і жодна інша держава не може заборонити їй вступити до НАТО.

Раніше речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав вступ України до НАТО найгіршим сценарієм, який змушує Росію вжити активних заходів для забезпечення власної безпеки.

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