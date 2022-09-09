Світ у скорботі за Єлизаветою ІІ: реакція лідерів на смерть однієї з найвидатніших постатей сучасності

Світ віддає останню шану Єлизаветі ІІ, політики по обидва боки океану згадують, якою непересічною жінкою вона була.

В заяві Білого дому її величність називають жінкою, яка сформувала своїм правлінням цілу епоху. Її почуття гумору і гідності не вистачатиме, говорить канцлер Німеччини Олаф Шольц. Уособлення британської нації, пише Еммануель Макрон, її втрата - велика туга, заявляє президент Туреччини Таїп Реджеп Ердоган, йдеться в ТСН.

Звістка про смерть Єлизавети ІІ блискавично розноситься світом і перериває брифінг речниці Білого дому. «Що ж, отже це вже підтверджено від королівської родини. Як я вже сказала, ми щиро співчуваємо британському народу. Не хочу випереджати президента, його ви маєте почути першим. Але Велика Британія - один із наших найближчих союзників. Наші серця з британцями, з королевою і її родиною», - каже вона.

Вперше вони зустрілися 1982-го, згадує президент Сполучених Штатів Джо Байден, під час його подорожі до Великої Британії в складі делегації сенату. І був вражений добротою та дотепністю її величності. «Вона зустрічалася з 14-ма американськими президентами. Вона була солідарна зі Сполученими Штатами під час наших найтемніших днів після теракту 9/11, коли вона щемливо нагадала нам: скорбота - це ціна, яку ми платимо за любов», - каже Байден.

Телекомпанії всього світу в ці секунди переривають ефіри, аби повідомити: її величності більше немає. Слідом за Великою Британією приспускають прапори в усіх країнах Співдружності. Французька Ейфелева вежа натомість поринає в жалобу, згасивши світло. В багатьох країнах навпаки – британський прапор майорить, як відзнака останніх почестей.

У світі панування соцмереж перші співчуття європейські лідери висловлюють письмово, одним із перших - президент Франції Еммануель Макрон. «Її величність королева Єлизавета II уособлювала неперервність і єдність британської нації понад 70 років. Вона залишиться в моїй пам’яті другом Франції, королевою з добрим серцем, яка залишила добру згадку про свою країну і своє сторіччя», - пише він.

Колишній міністр закордонних справ, нині - президент Німеччини слідом за Байденом називає Єлизавету ІІ жінкою, яка для Великої Британії і світу стала уособленням двадцятого сторіччя. «Тут, у Німеччині, її поважали і обожнювали. Мільйони німців сьогодні в жалобі й приносять найглибші співчуття народу Великої Британії», - зазначає президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Останню шану імені її величності віддають на Радбезі ООН. «Від імені Ради безпеки я хочу висловити найглибші співчуття уряду та народу Великої Британії…» - каже Ніколя де Рів’єр, який головує в Раді безпеки.

Навіть Шинн Фейн - ірландська політична сила, яка пройшла довгий шлях від повстанського руху за незалежність Ірландії від Великої Британії до політичної партії - приєдналася до світової скорботи за жінкою, що для багатьох стала символом давно минулого ХХ сторіччя.

Британцям не вистачатиме її керівної королівської руки, сказала віцепрезидентка організації Шинн Фейн Мішель О'Ніл, додавши, що особисто вона вдячна Єлизаветі ІІ за зусилля, які та поклала на те, аби принести мир.

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