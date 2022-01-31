Світ святкує міжнародний День ювеліра: де із чого розпочинається професія приборкувачів металів і каміння

Світ святкує міжнародний День ювеліра: де із чого розпочинається професія приборкувачів металів і каміння

Вони щодня тримають у руках щире золото і не мліють при вигляді купи діамантів.

31 січня світ святкує міжнародний День ювеліра – приборкувача дорогоцінних металів і найдорожчого каміння, який перетворює ці коштовності на шедеври.

Про те, де із чого розпочинається професія ювеліра - 31 січня йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

У професійно-технічному центрі ювелірного мистецтва відточують майстерність тих, хто вже за кілька років оброблятиме дорогоцінне каміння.

Тут студенти вивчають і теорію ювелірної справи, і практику: креслять, шліфують, виготовляють свої прикраси - вручну і на 3D-принтерах, а ще - дифують.

"Тут вони творять, і в творчості немає кордонів. У нас є 3 професії: ювелір-модельєр, ювелір-монтувальник і ювелір-закріпник", - розповідає майстер виробничого навчання Вадим Котвицький.

От тільки матеріали - не з благородних металів. Із ними, за законом, мають право працювати лише професіонали в майстернях.

А от Олександру байдуже до вартості діамантів. Для нього це - частина роботи.

"Я вже звик, працюю 20 років ювеліром. І це, як то кажуть, у крові – у мене батько ювелір. Я по життю спробував багато роботи, але потяг до прекрасного взяв гору", - розповідає чоловік.

До прекрасного тяжіє і Даниїл.

"Я насолоджуюся тим, що я роблю. Приємно бачити, коли людина вперше приміряє виріб", - говорить він.

А от власниця ювелірного бренду Валерія професійної освіти, на відміну від колег, не здобувала. Але змалечку прищеплена бабусею любов до прикрас, зрештою визначила справу життя.

Професійне свято: з чого починається ремесло ювеліра

Ідею і дизайн майбутніх прикрас Валерія придумує сама. Удосконалює, іноді змінює та втілює у життя її фантазії ціла команда ювелірів-професіоналів.

"Найскладніше і найприємніше – це одне і те саме. Це розробка нових прикрас. Це класний процес, який я дуже люблю", - зізнається Валерія Гузема.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Автор: Юлія Ткач