"Світ втомився від війни в Україні": чому це не так і, як працює російська пропаганда

Про це інформує ТСН.

«В мире появляется усталость от темы Украины» - так, зверніть увагу, абсолютно однаково, немов під копірку, місяць тому назвали передовиці десятки так званих медіа так званої Росії. За версією цих так званих російських медійників, автором цитати про втому від України є британський прем'єр Борис Джонсон. Російським медіатехнологам байдуже, що заява Джонсона повністю звучала зовсім інакше: «Коли настане втома від українського питання, дуже важливо показати, що ми з ними надовго ... Україна може перемогти і переможе».

Тотальна маніпуляція, зміщення наголосів, видирання з контексту – це все - бойова пропаганда – найсильніше, що є в російській армії. Вони тренувалися 20 років на 140 мільйонах власного населення. І ці так звані журналісти так званих медіа – лише частина величезної воєнної машини, яка обстрілює спеціальними інформаційними снарядами світову спільноту. Такими ж учасниками медійних спецоперацій стають європейські ліві або ультраправі політики, журналісти, експерти чи дисиденти. Це посилання на їхні «статті» чи «інтерв'ю» множать пропагандисти, сплітаючи з цього килим постправди.

Наратив втоми від України та війни російські пропагандисти навіть не винайшли - а тривіально вичитали в своїх пропагандистських підручниках. Так пропаганда працювала в 1905, під час війни між Японією і Руською імперією – яку Росія ганебно програла.

«Характерною рисою офіційної російської пропаганди стало замовчування власних складнощів та втрат і роздмухування втрат, завданих ворогу. Преса розповідала про катастрофічне становище Японії, про голод та фінансову скруту, про втому від війни, що є ніби-то непопулярною в японському суспільстві.», - це цитата з наукової методички 2017 року, що називається «комунікативний простір під час війни – пропаганда і суспільні настрої». Там дуже детально розписано про видозмінення образу ворога в історії всіх війн, які Росія вела в сучасній історії – крім останніх, в Грузії, Сирії та Україні.

Тож в принципі не важко здогадатися, що руські не вигадують нічого нового. Будь-які маніпуляції, фальшивки та відверта брехня на війні виправдані – вважають вони. От, наприклад, відома своїми вигаданими перекладами іноземних медіа агенція іносмі.ру розміщує своє авторське бачення статті - про різні погляди європейців на розвиток української війни. В тілі маніпулятивно перекладеного тексту російські пропагандисти абсолютно серйозно друкують і так звані коментарі невідомих читачів, або ботів. При чому неуважному читачеві легко помилитися, вирішивши, що це продовження тексту. Ось один з коментарів:

«Этому необходимо положить конец. Специальная операция на Украине — это неправильно на всех уровнях. Но, если мы не договоримся о ее окончании как можно скорее, пострадают миллионы людей, пострадают экономики и системы здравоохранения множества стран. Очевидно, что Путин приготовился к долгой борьбе. И это значит, что он победит. Я так думаю».

Одразу за втомою від війни з»являється постійно повторювана теза про все серйознішу загрозу голоду - через цю українську впертість і небажання складати зброю. На неї вже детально і довго відповідає голова МЗС Дмитро Кулеба.

"Я розмовляв із низкою осіб, які приймають рішення в африканських, арабських та азійських країнах. Деякі з них почали нашу бесіду з заяви про підтримку нашої справи, перш ніж зробити різкий поворот, ввічливо запропонувавши нам просто припинити опір. Це немислима пропозиція, але їх аргументація проста: вони хочуть, щоб зерно потрапило в наші порти через морську блокаду Росії, і вони готові пожертвувати українською незалежністю, щоб отримати його. Інші політики, які йдуть на поступки, висловлюють занепокоєння щодо аналогічних економічних криз, спровокованих Росією, зокрема стрімкого зростання інфляції та цін на енергоносії», - зауважив він.

Світ дійсно втомився. Втомився від російських звірств, маніпуляцій та відвертої, в очі, брехні. Але всі розуміють – поступки Путіну – стануть повторенням поступок Гітлерові наприкінці 30. І це розуміння необхідності всім разом перемогти фашизм, як тоді, трохи компенсує можливу втому. І світ, попри можливий і провокований Росією голод, залишається єдиним в своїй підтримці України.

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