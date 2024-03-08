Світ здригнеться від великої біди: тарологиня сказала, коли закінчиться війна та хто не доживе до кінця року

Відома тарологиня шокувала гучними передбаченнями на 2024 рік. Який місяць цього року є найнебезпечнішим, яку загрозу несе тепло, хто грабує Україну, в чому 2024 рік стане поворотним для українців та хто не доживе до наступного року – в ексклюзиві TСН.ua.

Найнебезпечніші дати 2024 року

Небезпечні події для України цього року можуть статись на початку двох місяців. Особливо обережними потрібно бути у квітні та вересні 2024-го. Такі передбачення зробила тарологиня-волонтерка Яна Пасинкова в екслюзивному інтерв'ю ТСН.ua. Також вона наголосила про небезпеку для дітей та ймовірне повторення Авдіївки.

Неспокійно буде не тільки в Україні. За словами тарологині, у липні світ здригнеться від великої біди. Це також торкнеться і нашої держави, бо все у цьому світі взаємопов’язане, наголошує Пасинкова.

Економічна криза

Наприкінці року можуть бути економічні труднощі. Проте, фінансово страждати будуть не тільки українці.

Попереджає тарологиня і про корупційні схеми, відмивання грошей та відвертий грабунок України. За її словами, це можна зупинити, є люди, які можуть вплинути на ситуацію і додає, що це лише прогноз, все можна змінити.

Для кого 2024 рік стане останнім

2024 рік стане тяжким, але переламним для України. Видихнути ми з вами зможемо лише навесні 2025-го. Саме у березні наступного року на Україну чекає винагорода та розпочинається сприятливий період, прогнозує Пасинкова. А от для декого вже цей рік стане останнім.

Мир із гірким присмаком

На запитання, яке хвилює мільйони українців по всьому світу про те, чи буде завершення війни зі звільненням всієї території України від окупантів, з нашою перемогою цього року, Яна Пасинкова дала оптимістичні прогнози, однак, на жаль, не все буде так однозначно, як ми б того з вами бажали.

Нагадаємо, свій прогноз на 2024 рік зробила колись і сліпа від дитинства, болгарська провидиця Вангелія Димитрова. Серед головних її прогнозів на цей рік - Путіна нарешті вб’ють, ба більше, це буде хтось з його близького оточення. Ті, хто розшифровують пророцтва Ванги, стверджують, що вона знала, коли закінчиться війна в Україні. Мовляв, бойові дії триватимуть близько двох років, а припиняться "коли на трон зійде восьмий". Достовірно невідомо, хто такий "восьмий", але цілком може бути, що це навіть не людина, а подія, про яку ми навіть не підозрюємо. Сенс такого передбачення на 2024 рік для України стане зрозумілим згодом.

Що віщували Ванга та Нострадамус про закінчення війни в Україні - читайте в новині.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.