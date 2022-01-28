Світ згадує жертв Голокосту: вбили близько шести мільйонів осіб

Саме в цей день звільнили в’язнів найбільшої фабрики смерті.
У часи Другої світової війни нацисти вбили близько шести мільйонів євреїв, з них півтора мільйона – були діти.
Про це йшлося в сюжеті ТСН.19:30 27 січня 2022 року.
Але цифри не точні – наймасштабніший геноцид XX століття насправді міг забрати набагато більше життів.
Генеральна Асамблея ООН обрала міжнародним днем пам’яті жертв Голокосту 27 січня. Бо саме в цей день 77 років тому звільнили в’язнів найбільшої фабрики смерті - нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау у польському місті Освенцим.
Жертв Голокосту вшанували в Бабиному Яру у Києві. У символічній синагозі "Місце для роздумів" провели спільну молитву за душі вбитих та звернулися до світових лідерів з проханням не допустити нової війни.
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