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Світ згадує жертв Голокосту: вбили близько шести мільйонів осіб

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Світ згадує жертв Голокосту: вбили близько шести мільйонів осіб

Associated Press

Саме в цей день звільнили в’язнів найбільшої фабрики смерті.

У часи Другої світової війни нацисти вбили близько шести мільйонів євреїв, з них півтора мільйона – були діти.

Про це йшлося в сюжеті ТСН.19:30 27 січня 2022 року

Але цифри не точні  – наймасштабніший геноцид XX століття насправді міг забрати набагато більше життів. 

Генеральна Асамблея ООН обрала міжнародним днем пам’яті жертв Голокосту 27 січня. Бо саме в цей день 77 років тому звільнили в’язнів найбільшої фабрики смерті - нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау у польському місті Освенцим. 

Жертв Голокосту вшанували в Бабиному Яру у Києві. У символічній синагозі "Місце для роздумів" провели спільну молитву за душі вбитих та звернулися до світових лідерів з проханням не допустити нової війни.

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