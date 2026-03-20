Світ змінює ставлення до України: як на це вплинула війна і чому Трамп помилився

Ще зовсім недавно Дональд Трамп в Овальному кабінеті зверхньо дорікав Володимиру Зеленському, що в України «немає карт» для великої гри. Проте війна на Близькому Сході все розставила на свої місця. Тепер пророчі попередження Києва про небезпеку іранських дронів стали реальністю, а українські військові фахівці розгорнули місії у п'ятьох арабських державах, захищаючи зокрема і американські об’єкти.

Кореспондентка ТСН Марія Васильєва проаналізувала, як iPad у руках Зеленського та дрон-технології змінили статус України у світі.

iPad замість тисячі слів: війна в режимі онлайн

Під час візиту до Лондона президент Зеленський представив британським парламентарям не просто план оборони, а «еволюцію безпеки». На екрані звичайного iPad він продемонстрував програмне забезпечення, що дозволяє бачити лінію фронту та результати ударів українських дронів у реальному часі.

Володимир Зеленський: «Це iPad із софтом, який дає нам змогу контролювати безпеку онлайн. 90% втрат Росії на фронті — це результат роботи наших дронів. На цьому екрані видно кожен удар у нашому небі, у морі та наші далекобійні атаки по території РФ».

«Тактична помилка» Вашингтона

Видання Axios нагадує: ще торік українці привозили до Вашингтона презентацію, де на мапі Близького Сходу показували, як Іран удосконалює «Шахеди» для майбутніх атак. Тоді адміністрація Трампа відмахнулася від цих планів, назвавши це «Зеленським у своєму репертуарі».

Сьогодні американські посадовці визнають: це була фатальна тактична помилка. Поки Трамп публічно заявляє, що «знає про дрони більше за всіх», Пентагон де-факто звертається за українською експертизою. Наразі понад 200 наших фахівців з антидронового захисту працюють в Еміратах, Катарі, Саудівській Аравії та Кувейті.

Новий альянс: Київ–Лондон проти ізоляціонізму США

Поки Трамп погрожує виходом США з НАТО та вимагає від європейців відправити фрегати в Ормузьку протоку, Європа починає говорити його ж словами: «Це не наша війна». На цьому тлі Україна та Британія підписали декларацію про посилену співпрацю, плануючи створити спільну оборонно-промислову екосистему.

Володимир Зеленський пропонує захист Європі: «Британські бази на Кіпрі могли б стати майданчиком для наших груп перехоплення. Ми розгорнемо радари та акустичне покриття. Якщо Іран здійснить масштабну атаку, ми гарантуємо захист. Це те посилення, яке невдовзі знадобиться всій Європі».

Трансформація образу: від жертви до сили

Сходознавці помічають: в арабському світі, де поважають лише силу, ставлення до України докорінно змінилося. Нас більше не сприймають як жертву агресії — тепер ми країна, яка вистояла і пропонує унікальний «щит» іншим.

Поки Білий дім намагається «ламати Європу через коліно», Україна викладає на стіл свої головні козирі — досвід та технології, яких немає у найпотужнішої армії світу.

