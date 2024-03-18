Захід відреагував на фарс з "виборами" в Росії: чи визнає ЄС Путіна легітимним

У спільній заяві Євросоюзу – ні слова про те, що Путіна не визнають президентом, як було, приміром, із Лукашенком.

Ні справедливі, ні демократичні – Західний світ розкритикував умови, за яких у Росії переобирали Володимира Путіна, а проведення "виборів" на окупованих територіях України - рішуче засудив, зауважуючи, що їхніх результатів ніколи не визнають.

Чи відмовляють, зважаючи на цю обставину, в легітимності Володимиру Путіну? Чи є підстави вважати, що Путін повторить долю Олександра Лукашенка, якого ЄС, зокрема, так і не визнав президентом, йдеться в ТСН.

У спільній заяві Євросоюзу – ні слова про те, що Володимира Путіна не визнають президентом, як було, приміром, із Олександром Лукашенком після масового придушення протестів у Білорусі 2020-го.

Її ще не оприлюднили – поки готують. "Радіо Свобода" ознайомилося з проєктом і, виходячи з нього, саме легітимність чинного глави Кремля під сумнів не ставлять. Описують, утім, неприйнятні умови, за яких проходило голосування. Посилення репресій, що увінчалося смертю Олексія Навального, відсутність у росіян справжнього вибору – кандидатів, що виступали проти війни Росії в Україні, не допустили до участі в гонці, ще й організували "голосування" на окупованих територіях України. Його результати, як у ЄС і попереджали, не визнають. Вибори на цих територіях готуються назвати нікчемними, а політичному керівництву Росії та причетним до їх організації – пообіцяти наслідки.

"Це не були вільні та чесні вибори. Відсутність спостереження ОБСЄ, суворо обмежене середовище – це якщо говорити дипломатичною мовою, як я можу. Більше того: ці вибори ґрунтуються на репресіях і залякуваннях і проводяться на окупованій території України, порушуючи суверенітет України", – каже Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки.

Одна за одною переобрання Путіна коментують і окремі європейські країни. В МЗС Німеччини сказали, що це сталося внаслідок псевдовиборів, результат яких нікого не дивує. Правління чинного президента РФ назвали авторитарним, а волевиявлення на окупованих територіях – черговим порушенням міжнародного права.

Вибори президента Росії в Україні МЗС Чехії назвало нелегітимним фарсом. Що жодних законних підстав їх там проводити в Росії нема, нагадали і в дипвідомстві Британії. Глава МЗС Латвії сказав, що виборам у Росії бракує будь-якої демократичної легітимності. Схожу заяву зробив і його литовський колега.

"Це точно не можна назвати виборами. Це процедура, що скидається на вибори. Я це називаю перепризначенням без будь-якої легітимності. Тішуся, що люди поза межами політичної в'язниці, яка називається Росія, зараз можуть висловити свою думку, як, наприклад, росіяни, що голосували в Литві. Тільки три відсотки з них віддали голоси за Путіна", – сказав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Про нелегітимність Володимира Путіна, попри вибори на окупованих територіях, відсутність реальної конкуренції в чинного президента РФ та поправки до Конституції, що забезпечили йому черговий термін, західний світ на офіційному рівні не говорить.

Спільну заяву від імені ЄС нині узгоджують, й обіцяють оприлюднити після наради міністрів закордонних справ країн-членів, що триває цієї миті. Серед тем на порядку денному – допомога Україні та ситуація в Ізраїлі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

Світ зреагував на "фарс" з виборів Путіна. Чи визнають легітимність "переобрання"?