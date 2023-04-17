"Світла білого нема, мабуть, не помер": троє волонтерів дивом вижили під час обстрілу їхнього авто

Майже за рік повномасштабної війни, лишень за офіційними даними, російські окупанти вбили 53 волонтера, а реальні втрати стануть відомі тільки після нашої перемоги.

53 волонтера вбили російські окупанти майже за рік повномасштабної війни і це тільки офіційно підтверджені випадки, які зафіксовані на платформі пам'яті "Меморіал". Скількох поранено - окремої статистики немає. Одні з них - троє волонтерів, які везли допомогу і яких російські окупанти цілеспрямовано обстріляли, йдеться в ТСН.

Тарас, Сергій та Сергій наприкінці лютого намагалися не панікувати, а діяти. Вони кияни і до початку повномасштабної війни не були знайомі.

Коли їх шляхи перетнулися, у щойно деокуповані села, вони заїжджали уже гуртом, везли ліки та харчі. Київщина, Чернігівщина, а далі була Харківщина. У травні більшість регіону ще була під окупацією. Вони везли допомогу у село на лінії фронту недалеко від Балаклеї.

Вони їхали жовтим бусиком, на якому було написано, що це гуманітарна допомога. Потім з’ясується, що за ними стежив ворожий безпілотник, і щойно машина виїхала на пагорб їх цілеспрямовано обстріляли росіяни з мінометів. “Перші думки - я помер. Але потім розумію, що світла білого нема, то мабуть не помер. Тут чую Сергій кричить, їх вибухом викинуло з машини”, - пригадує Сергій.

“Коли влучила міна я вилетів через лобове скло. Вже розумів, що з ногами щось не так”, - каже ще один Сергій.

Росіяни продовжували обстрілювати, а Тарас, який мав контузію, намагався врятувати напарників. Обох відтягнув у ярок, наклав турнікети і засипав рани кровоспинними препаратами. Згодом їх евакуюють військові, а лікарі скажуть, що вижити з такими травмами - може допомогти лише диво.

"Це мій другий день народження" - так підпише своє фото Сергій уже з німецької клініки. Хлопця відправили лікуватися за кордон. Йому ледь за тридцять, він втратив обидві ноги. “Зараз у мене тимчасові ноги, був у протезистів – зробили зліпки і будуть робити постійні. Уявляю, як я буду з постійними стрибати”, - каже Сергій.

За свої ноги бореться і інший Сергій, йому вже зробили з десяток операцій і це не кінець. Він продовжує тримати свій викладацький фронт: читає лекції студентам онлайн. Каже, що якби міг повернути час, то все рівно вчинив би так само.

Оскільки росіяни розбили його волонтерське авто, то Тарас пішов водієм у Збройні сили України, за кілька днів вирушає до Авдіївки.

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