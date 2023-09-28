Світла може не бути з двох причин: до чого готуватися українцям узимку

Українцям слід підготуватися до можливих відключень електроенергії восени та взимку. Є дві причини, через які в Україні можуть вимикати світло.

Про це у ефірі програми "Сніданок з 1+1" розповів гендиректор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

Відключення світла в Україні – причини

Коваленко зазначив, що відключення електроенергії в Україні може відбуватися з двох причин. Перша з них – нестача власної генерації.

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"Перша причина – коли немає генерації, немає електроенергії, яка виробляється. Ми, на жаль, є дефіцитною державою, у нас не вистачає на піках власної елетроенергії", – пояснив гендиректор Yasno.

Водночас він наголосив, що це проблема, яка має вирішення.

"Влітку, коли у нас багато було ремонтів, ми залучали допомогу екстреної електроенергії з Європи. Тобто проблему генерації можна вирішити за допомогою екстренної допомоги або комерційного імпорту", – сказав Коваленко.

Друга причина, через яку можуть бути вимкнення світла в Україні, – якщо будуть пошкодженні мережі.

"Відповідаючи на головне питання – що очікувати, я чесно скажу – ніхто не знає, чого очікувати, тому що ніхто не знає, куди будуть влучання. Маю надію, що не будуть, але я всім раджу персонально і я до цього готуюсь, що треба бути готовим, що відключення можливі", – попередив гендиректор Yasno.

До слова, в "Укренерго" повідомили, що енергетичні об’єкти України матимуть активний та пасивний захист від російських атак взимку.

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