Світла може не бути з двох причин: до чого готуватися українцям узимку

Україні на піках споживання не вистачає власної елетроенергії.
Українцям слід підготуватися до можливих відключень електроенергії восени та взимку. Є дві причини, через які в Україні можуть вимикати світло.
Про це у ефірі програми "Сніданок з 1+1" розповів гендиректор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.
Відключення світла в Україні – причини
Коваленко зазначив, що відключення електроенергії в Україні може відбуватися з двох причин. Перша з них – нестача власної генерації.
"Перша причина – коли немає генерації, немає електроенергії, яка виробляється. Ми, на жаль, є дефіцитною державою, у нас не вистачає на піках власної елетроенергії", – пояснив гендиректор Yasno.
Водночас він наголосив, що це проблема, яка має вирішення.
"Влітку, коли у нас багато було ремонтів, ми залучали допомогу екстреної електроенергії з Європи. Тобто проблему генерації можна вирішити за допомогою екстренної допомоги або комерційного імпорту", – сказав Коваленко.
Друга причина, через яку можуть бути вимкнення світла в Україні, – якщо будуть пошкодженні мережі.
"Відповідаючи на головне питання – що очікувати, я чесно скажу – ніхто не знає, чого очікувати, тому що ніхто не знає, куди будуть влучання. Маю надію, що не будуть, але я всім раджу персонально і я до цього готуюсь, що треба бути готовим, що відключення можливі", – попередив гендиректор Yasno.
До слова, в "Укренерго" повідомили, що енергетичні об’єкти України матимуть активний та пасивний захист від російських атак взимку.
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