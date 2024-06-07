Світло по 2-4 години на добу: енергетичний експерт дав прогноз, що чекає на Україну взимку

В Україні цього тижня щодня діють графіки відключення світла. Їх застосовують цілодобово. Причиною складної ситуації стали російські удари по об'єктах енергетичної інфраструктури. Через це генерації електроенергії недостатньо для покриття споживання по всій країні.

Особливо важкою може бути зима 2024-2025 років. Прогнози щодо її проходження лунають невтішні: дві-чотири години електроенергії на день, ймовірно, матимуть українці.

Про максимально можливі обмеження взимку та області, які можуть страждати найбільше, у коментарі сайту ТСН.ua розповів заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський.

Чи буде світло восени

За його словами, восени та взимку електроенергія буде дуже нерівномірно розподілена по всій території України.

“Я думаю, що росіяни будуть продовжувати все “добивати”. І найголовніша проблема, яка у нас буде, — це проблема з перетинами між областями і з розподілом електроенергії”, — каже експерт.

Втім Андрій Закревський очікує, що до осені 2024 року ситуація покращиться.

“Тому що зараз відключення електроенергії в основному спостерігається через дефіцити та піки електроенергії в Європі. Коли ми просто не можемо купити електроенергію дешево відповідно до наших тарифів. Буде осінь-початок зими, в Європі будуть профіцитні тижні, навіть місяці в деяких країнах”, — розповів він.

Експерт впевнений: протягом усього дня українці матимуть електроенергію.

“Окрім піків, не те що дві-чотири години… Я очікую, що в день по шість-вісім годин буде у нас електроенергія і ми спокійно будемо її брати”, — каже Андрій Закревський.

Чи будуть відключати світло зимою

За його словами, центральні та західні області взагалі можуть пройти сезон без відключень електроенергії.

“По одній простій причині: там достатньо перетинів із західним кордоном, і ми будемо отримувати допомогу в межах тих цін, які можемо собі дозволити. А от прифронтові області й області, де росіяни будуть перебивати нашу мережеву інфраструктуру, там можуть бути блекаути і по декілька діб, на жаль. Підкреслюю, там, де прифронтові області саме”, — розповів експерт.

Андрій Закревський впевнений, що повного блекауту в Україні не буде — росіянам не вдастся його створити.

“Хоча влучання в харківську вежу — це якраз демонстрація того, що вони можуть влучати в лінії електромереж. Це не буде привносити дуже гарного результату для росіян, тому що дуже дорого. Це дуже високоточні ракети. І нам полагодити вишку буде набагато дешевше, ніж їм туди влучити”, — каже експерт.

Окрім того, за його словами, до осені 2024 року очікується підвищення ефективності української протиповітряної оборони.

“Із областей, які зараз зараз найбільше страждають (від обстрілів Росії — ред.), це Запорізька, Харківська, Сумська, Херсонська, Одеська. На цих от межах, я думаю, у нас великі проблеми і лишаться. А загалом, думаю, що ситуація буде поліпшуватися. Через ППО — це по-перше. Другий момент — дешевші ціни з Європи нам дозволять забезпечувати електроенергію центральні і західні області”, — розповів Андрій Закревський.

Він каже, що світло восени та взимку буде значно довше, ніж дві-чотири години на день.

“Центральні області вдень у нас будуть забезпечені електроенергією. І те, що писали про дві-чотири години на день — я в це не вірю. Буде набагато більше”, — розповів експерт.

Він зазначив, що деякі області взимку можуть сильно страждати від нестачі тепла.

“Є проблема з теплом. І от Харківська, Сумська області з точки зору тепла будуть страждати. Оце нагальна і головна проблема насправді. Я цього боюся більше, ніж нестачі електроенергії”, — каже Андрій Закревський.

Відключення світла в Києві та області

За його словами, сьогодні найбільше від відключень страждає Київщина через нерівномірний розподіл електроенергії в мережі.

“Київ — це велика міська агломерація, яка створює більше піків споживання, ніж інші. І столиця дорогу електроенергію, яку ми зараз закупаємо, якої в нас не вистачає в піки, направляє для того, щоб метро працювало, щоб працювала інфраструктура. І на кінцевого споживача йдуть відключення. Але водночас той самий кінцевий споживач користуються електротранспортом, водою, каналізацією… І приймають просте рішення, що краще ви побудете без світла і кави, проте не застрягнете в метро, чи у вас не почне смердіти каналізація через те, що перестали її качати”, — пояснив Андрій Закревський.

Експерт нагадав, що весною 2024 року, коли Росія знищила Трипільську ТЕС на Київщині, в Україні було виснажено ППО.

“Тоді була інша ситуація. Зараз шведи нам надають два літака дальнього виявлення повітряних цілей, які дуже круті. І нам зараз уже ракет “насипали”. Так що я думаю, що у нас значно поліпшилася ситуація. Ситуацію, яка відбувалася в березні в нашій енергетичній системі, допустили наші союзники. Провели удари, звісно, росіяни. Але допустили її наші союзники тим, що просто не надали нам достатньої кількості ракет і позбавили нас оперативно-розвідувальної інформації по цілям”, — каже експерт.

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