Світова порнозірка волонтерить і збирає допомогу пораненим українським бійцям

Львів'янка Юлія Сенюк працює за кордоном. Входить до топ-100 на одному з найвідоміших у світі порносайтів. Волонтери запропонували використати популярність Юлії для допомоги пораненим українським бійцям, і вона погодилася. Юлія закупила та вже передала на фронт кілька автівок, а від середини січня долучилася до занять із реабілітації поранених бійців у воді.

Найпопулярніша українська порноакторка Юлія Сенюк, більше відома за сценічним псевдонімом Джозефін Джексон, продовжує підтримувати поранених бійців. В одному із санаторіїв вона вже вдруге відвідала важкопоранених військових із високими ампутаціями. Реабілітологи помітили, що такі зустрічі йдуть бійцям на користь.

Подробиці розповіла кореспондентка ТСН Інна Лебеденко.

"Рожеві троянди на бортику басейна. Так її привітали вже добрі знайомі, які наразі проходять реабілітацію в одному з центрів протезування. Юлія каже, що в її житті було багато квітів, але до цих ставиться по-особливому. Як і до самої зустрічі", – почала розповідь журналістка.

Юлія Сенюк, вона ж Джозефін Джексон – найпопулярніша українська порноакторка. 29 років. Живе у Львові, працює за кордоном. Найчастіше бере участь у зйомках в Угорщині та Чехії. Входить до топ-100 на одному з найвідоміших у світі порносайтів, а відео з її участю мають 200 мільйонів переглядів.

Зніматися у фільмах для дорослих Юлія почала 5 років тому. Першим її режисером став француз П'єр Вудман – легенда порноіндустрії, який відзняв понад дві сотні фільмів.

Того ж року вона потрапила в номінацію американського видання, яке пише про новини секс-індустрії, і претендувала на найкращу нову старлетку – так називають молодих акторок з великими амбіціями, які готові на все, щоб досягти успіху.

А 2021 року Джозефін Джексон вже була номінована на AVN Awards одразу в двох категоріях. Цю кінонагороду неофіційно називають "Оскаром" для порнофільмів. Утім, отримати статуетку тоді не вдалося. Хоча Юлія досі прагне її. адже вважає найбільшим показником успіху у сфері своєї діяльності.

Джозефін Джексон

На початку року дівчина вразила підписників спільним фото з найвідомішим актором в їхній індустрії Джонні Сінсом, більш відомим як "Лисий із Бразерс". На ній він у футболці з українським гербом. А згодом волонтери запропонували використати вже її популярність для допомоги пораненим бійцям. Сама ж Юлія зізнається, що для неї це було несподівано.

"Я не сильно сприймала це всерйоз. Хто я така, хто там буде звертати увагу на те, що там робить ця дівчина. Я не буду називати себе, як мене називають... Але потім він мені пояснив, що це ж резонанс у будь-якому разі. Погано це чи добре, але це буде на слуху і це більше пошириться", – розповіла Юлія.

Тому погодилася. Вона закупила та вже передала на фронт кілька автівок, а від середини січня долучилася до занять із реабілітації поранених бійців у воді.

"Всі були задоволені, але потім, коли прийшли на наступне тренування, то вже запитали: а де Юля? Це їх якось мотивує", – каже фізичний терапевт Дмитро Ткаченко.

Наймолодший підопічний центру – 23-річний Олександр. Він на війні втратив обидві ноги. Це сталося у травні 2023-го на Донеччині. З їхньої родини на війну пішли всі чоловіки. Олександра спершу не брали.

"Тата списали за станом здоров'я, у нього два інсульти на війні було, а брат залишився служити. Я знову звернувся до воєнкомату: "Ну візьміть мене движувати!" Це не ми зайшли на їхню землю, а вони зайшли", – розповідає військовослужбовець ЗСУ Олександр Толоченко.

Кожен із бійців тут має тяжке поранення та високу ампутацію або навіть кілька. І традиційне протезування їм не підходить. Операції дорогі, а держава їх не покриває. Тож Юлія сподівається зібрати частину суми завдяки своїм підписникам. До благодійної справи залучає навіть сексшоп.

"Ми вирішили зібрати один мільйон гривень на протезування цим хлопцям. Робимо розіграш, де буде розігруватися 60 преміальних іграшок 18+", – розповіла Юлія.

Тим часом у Хмельницькій області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації, бо вважав, що під час війни можуть призивати лише тих, кому більше 27 років.

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