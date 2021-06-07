Світові ціни на харчі зробили найбільший стрибок за 10 років: що буде далі

Інфляція, яку спровокувала пандемія коронавірусу, - посилюється.

Глобальні ціни на харчі зробили в травні найбільший стрибок за 10 років і далі буде ще гірше.

Таким прогнозом приголомшили на початку літа, - йшлося в ТСН.Тиждень.

Щомісячний індекс цін, який розраховує Продовольча організація ООН, виріс минулого місяця на 40 відсотків. І це означає, що інфляція, яку спровокувала пандемія коронавірусу, - посилюється. Досі в Європі втримували ціни на продукти. Але в другій половині року експерти очікують ривка - пише британська Financial Times.

Пшениця і соя, пише видання, дорожчають через дедалі більші апетити Китаю. Інший великий чинник - посуха в Бразилії, а також - зростання попиту на олію для виготовлення біодизеля.

Україні з пшеничними полями ріст цін на харчі ніби й на руку - можемо вигідніше продати. Але хліб та соняшникова олія, а також яйця та цукор - за рік здорожчали й в нас: яйця - взагалі на 90 % проти торішніх, олія - майже на 63%, цукор – на 65%, Хліб - майже на 16%, а ще м'ясо здорожчало на шість із половиною відсотків. І риба та продукти з неї – майже так само.

До того ж зростають ціни й далі - в магазинах ми бачимо це щотижня. Чому - треба вивчати кожен випадок окремо.

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